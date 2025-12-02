Lorena Romera 02 DIC 2025 - 15:28h.

La ganadora de 'GH VIP' cuenta que tiene piojos y explica cómo se ha contagiado

Adara Molinero se ha desahogado con sus seguidores al descubrir que tiene piojos. Ella, que esperaba tener una mañana de lo más productiva, ha terminado tratando de deshacerse de estos insectos sin alas que se alimentan de la sangre humana. Se los ha contagiado Martín, su hijo en común con Hugo Sierra, que también ha pasado por esta sesión de lavados especiales con la intención de eliminarlos de su cabellera.

La que fuera ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' lo ha contado todo a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha explicado cómo se ha producido el contagio. "Esta mañana me levanto, pensaba que iba a estar tranquila y que iba a ser un día productivo... y de repente me entero de que mi hijo ha cogido piojitos", ha comenzado contando.

Pero aquí no terminaba la historia. Y es que Martín se los ha terminado contagiando a ella, lo que ha complicado las cosas. "En consecuencia, los he cogido yo. Entonces, pues nada... me voy a echar un champú", comenta, resignada, mientras enseña a cámara una loción especial para la eliminación de estos insectos que transitan su cabellera.

"Me voy a pasar el peinecito... Y esta tarde me toca lo mismo con él. Pero no sé, yo pensaba que esto terminaba cuando te hacías adulta, pero veo que no... que el tema sigue", se ha quejado la exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que se ha dejado ver con toda la cabeza cubierta en champú, recogida por una pinza, tratando de que así el producto haga mayor efecto.

Y lo cierto es que las sospechas de Adara Molinero son ciertas, ya que, tal y como le ha ocurrido a ella, un adulto también puede contagiarse de piojos. La manera más común de infectarse es entrando en contacto con una persona que tenga piojos (especialmente, cabeza con cabeza), tocando la ropa o la cama de una persona contagiada o compartiendo toallas, cepillos o peines, apuntan desde la página web especializada, Medline Plus.