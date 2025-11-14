Lorena Romera 14 NOV 2025 - 16:33h.

La influencer cuenta que su hijo ha estado con Hugo Sierra y su familia paterna mientras ella estaba en Honduras

Adara Molinero pide ayuda por las secuelas que sufre tras 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero ya se ha reencontrado con su hijo tras pasar más de 50 días en Honduras. A través de un vídeo en el que se pone al día con sus seguidores, la influencer ha hablado de Hugo Sierra tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. La que fuera ganadora de 'GH VIP' ha asegurado que Martín ha estado este tiempo con él y que "ha estado muy bien".

La madrileña se siente muy feliz y realizada después de haber cumplido con el objetivo que se había marcado para esta segunda oportunidad en 'Supervivientes All Stars'. La joven de 32 años quería completar la experiencia y no renunciar a ella a pesar de los retos que pudiera encontrar en el camino. Y vaya si lo ha hecho.

Cuando fue expulsada, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' protagonizaba un emocionante momento en plató, gritando emocionada: "¡Lo he conseguido! ¡No ha abandonado!". Esto mismo ha expresado ahora a través de su perfil de Instagram, donde le ha contado a su legión de fans lo orgullosa que se siente de sí misma y de los cambios personales que ha supuesto para ella el haber superado con creces todo lo que se había propuesto.

Un post en el que la hija de Elena Rodr�íguez habla por primera vez de Hugo Sierra, del que no había hecho referencia a su vuelta de Honduras. La que fuera ganadora de 'GH VIP' ha tenido unas preciosas palabras para el uruguayo, que se ha quedado con su hijo durante los más de 50 días que ha durado su aventura en 'Supervivientes All Stars'.

"Ya he vuelto a las responsabilidades de toda mi vida y de mi chiquitín. Le vi supercontento, superfeliz. Ha estado muy bien con su papi y su familia paterna. Le he traído un montón de cositas y regalitos", ha contado emocionada la creadora de contenido, que reconoce que está "nerviosa" (incluso le tiemblan las manos) al retomar su trabajo en redes sociales.

Especialmente después de haber recibido "tantas críticas" durante el programa. "Da un poco de miedo volver a exponer tu vida", reconoce. Pero enseguida le echa humor. "Pero la vida de las estrellas es así", comenta entre risas. "He sido muy criticada y muy querida, como siempre... Pero sí que creo que ha sido un poco injusto porque han habido muchas críticas basándose en memorias de otros realities", reflexiona, haciendo balance de su paso por 'Supervivientes All Stars'.