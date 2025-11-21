Lorena Romera 21 NOV 2025 - 13:33h.

La influencer comparte su diagnóstico médico tras acudir al médico por la secuela que arrastra de su paso por Honduras

Adara Molinero habla de Hugo Sierra tras 'Supervivientes All Stars': "Mi hijo ha estado muy bien con él"

Adara Molinero ha acudido al médico por la secuela que todavía arrastra tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. La que fuera ganadora de 'GH VIP' es consciente de que ha vivido la experiencia más extrema de su vida, sometiendo a su cuerpo a situaciones límite, pero ha llegado un punto insostenible para ella. La influencer está desesperada y reconoce que se encuentra mal, "con ganas de llorar y muy irascible".

La madrileña, de 32 años, ha grabado un vídeo para desahogarse. Se encuentra bajita de ánimos y canalizar sus emociones a través de Instagram es lo que necesitaba en este momento. "Estoy fatal y quería contároslo, no sé si alguien me entenderá por aquí", ha comentado la joven que se diera a conocer en 'Gran Hermano' en el año 2016.

"Me encuentro bastante mal", ha reconocido la madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra (del que la hija de Ivana Icardi, su hermana, ha hablado recientemente en un vídeo de lo más tierno). Y es que Adara Molinero arrastra una secuela de sus más de 50 días de supervivencia en Honduras. "La regla todavía no me ha venido y me siento muy irascible, de mala leche... No sé qué más hacer", comenta una desesperada Adara Molinero, que busca respuestas.

Y es que la creadora de contenido considera que está haciendo todo lo que está en su mano: está comiendo sano y llevando una vida saludable, aunque de vez en cuando se de sus caprichos y coma "cochinadas". "Necesito que me baje ya... En estos momentos me doy cuenta de lo sano que es tener la regla porque te regula, pero bueno... Estoy triste, quiero llorar. Por favor, ¿cuánto tiempo voy a necesitar para que mi cuerpo se regule?", se pregunta.

La respuesta de los médicos a la secuela de Adara Molinero

"Soy consciente de que he vivido una experiencia extrema. He estado en alerta constante. En un programa tan duro que las consecuencias continúan después de acabarlo. Por eso me duele cuando me preguntan que si es real...", se desahoga la influencer, que lleva 50 días de retraso de la menstruación respecto a la duración media de su ciclo.

Tal es su preocupación, que ha decidido ponerse en manos de profesionales. "He ido al ginecólogo y me ha dicho que en algún momento bajará. Me mandó progesterona y estoy en ello", señala, intentando mantener la calma y ser positiva. Tras compartir su diagnóstico, Adara Molinero ha advertido a sus seguidores de que "no la tomen" sin receta. "Si estáis en la misma situación, id a vuestro ginecólogo", les ha aconsejado.