Ana Carrillo 26 NOV 2025 - 14:12h.

Adara Molinero, exconcursante de 'Gran Hermano', ha roto su silencio acerca de la futura paternidad de su exnovio

Marta Castro habla del nombre escogido para su hija en común con Rodri Fuertes: "Es especial"

Compartir







Cuando Rodri Fuertes anunció que iba a ser padre por primera vez con Marta Castro, la gente se acordó de Adara Molinero, que en ese momento se encontraba ajena a la noticia al estar incomunicada en Honduras participando en 'Supervivientes All Stars'. La razón es que en una entrevista en '¡De viernes!' meses antes había declarado entre lágrimas que seguía pensando en su exnovio todos los días y que le dolía no haber sido la elegida.

PUEDE INTERESARTE Cómo fue el fin de la relación de Rodri Fuertes y Adara Molinero, tras desvelarse los motivos de su ruptura

En la presentación de una película de dibujos animados a la que ha acudido acompañada por su hijo Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra, a la exconcursante de 'Gran Hermano' le han preguntado por la futura paternidad de su ex y no ha tenido problema en pronunciarse sobre este tema, afirmando que se alegra mucho por él y por su pareja: "Les deseo muchísima felicidad, que el niño o niña venga sanito y que sean muy felices, yo me alegro mucho, te lo digo de verdad".

La reportera de 'Europa Press' que le ha preguntado por el tema también ha querido saber si se ha puesto en contacto con su expareja para felicitarle por su futura paternidad de un bebé que, aunque Adara parece no saberlo, es una niña. "Es que hace mucho que ya no estamos juntos, él tiene su vida, ha rehecho su vida y yo he rehecho la mía", ha sido la respuesta de la influencer, que ha justificado con esas palabras no haberle enviado un mensaje de felicitación al empresario, con el que compartió dos años y medio de su vida, desde el verano de 2020 hasta el de 2022, aunque tuvieron contacto hasta principios de 2023, exactamente hasta que ella se marchó a 'Supervivientes'.

En ese verano de 2023 él inició su relación con Marta Castro. A su vuelta de Honduras, Adara intentó volver con él, pero él ya no quiso retomar ese noviazgo y apostó por su romance con la mujer con la que ahora se va a convertir en padre. "Cuando volví, le busqué y le llamé, me entró la locura, me arrastré", recordó la ganadora de 'GH VIP' en su podcast 'En las mejores familias', donde en un llanto desgarrador, confesó que se sintió "ridícula y humillada".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora, la amiga de Marta Peñate es feliz al lado del futbolista canario Vicente Romero, del que también ha hablado en declaraciones a 'Europa Press': "La relación se ha hecho más sólida, estamos súper bien, ya era hora de que encontrase una persona que no le guste el foco mediático, que no quiera aparecer y que me respete".