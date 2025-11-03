Ana Carrillo 03 NOV 2025 - 17:08h.

La influencer ha elegido un color que nunca había visto usar antes en la hermana de la novia en una boda

La influencer Teresa Bass ha acudido a la boda de su hermana Inma acompañada por su novio, Iván González, que regresó de 'Supervivientes All Stars' a tiempo para asistir a este importante evento familiar que se ha celebrado en Granada.

La andaluza llevaba muchos meses esperando este día tan especial y les ha confesado a sus seguidores que ha pasado gran parte de la boda llorando, hasta el punto de que tuvo que retocarse el maquillaje por completo. Con lo que no tuvo ningún problema fue con su vestido, que había sido diseñado a medida para ser muy cómodo.

La amiga de Rocío Osorno ha explicado que confió en la marca de Vicky Martín Berrocal para que le diseñaran un vestido "elegante, drapeado en varias zonas, elástico, cómodo y con una falda larga con vuelo", inspirado en uno que había llevado la diseñadora y que había "enamorado" a primera vista a la influencer, que considera que la marca hizo un trabajo impecable con su pedido: "Como siempre un 10 en todo lo que hacen".

El toque especial y diferente es que escogió el gris perla como color para el vestido, arriesgándose a salirse de la tradición: "Como os comenté, nunca había visto a una hermana de novia de gris"; pero con el beneplácito de su hermana, que le animó a dar el paso de elegir un color distinto: "En todo momento solo me importó la opinión de mi hermana y cuando le enseñé el boceto su contestación fue clara: le encantó".

"Así dan ganas de to a cualquiera", ha comentado Iván González en el post que ha compartido Teresa Bass mostrando su vestido al detalle. Sus compañeras de profesión también la han alabado. Estela Grande le ha dicho que estaba guapísima, Elena Rodríguez le ha comentado que le encanta el vestido, Fani Carbajo le ha escrito que está preciosa y Andy McDougall que está hermosa.

Sus seguidores anónimos también han llenado la zona de comentarios de la publicación de piropos, pues consideran que acertó con el diseño y el color sin acaparar el protagonismo de su hermana en ese día tan especial.