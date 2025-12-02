El demandante asegura haber sido amigo íntimo del actor por casi 40 años y reclama a Jada Pinkett 3 millones de dólares

Will Smith y Jada Pinkett se dejan ver en el cumpleaños de Trey, el hijo mayor del actor que cumple 33 años

Compartir







Jada Pinkett Smith vuelve a protagonizar una polémica, pero esta vez por una demanda de 3 millones de dólares presentada el pasado mes de noviembre por parte de un antiguo colaborador y amigo de Will Smith, quien la acusa de amenazas, coacción y daños morales.

El demandante, Bilaal Salaam, conocido como 'Brother Bilaal', y quien asegura haber sido amigo íntimo del actor por casi 40 años, sostiene que Jada lo intimidó para que dejara de "contar sus asuntos privados", y que tras negarse, su vida personal y profesional se vio entorpecida.

Según la demanda obtenida por la revista 'People', el incidente que dio origen al litigio ocurrió el 25 de septiembre de 2021, durante la celebración del cumpleaños del protagonista de 'Soy Leyenda', en el hotel Regency Calabasas Commons.

Allí, su esposa -de acuerdo al escrito- se acercó a Salaam acompañada por unas siete personas de su entorno, y "se tornó verbalmente agresiva". En ese momento, le advirtió que si continuaba "contando sus negocios personales", terminaría "desapareciendo o recibiendo una bala".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, le habría exigido firmar un acuerdo de confidencialidad, y su equipo habría seguido a Salaam hasta su coche, manteniendo amenazas verbales.

Tal y como narra el demandante, tras negarse a colaborar con lo que él consideró un "encubrimiento" tras el polémico incidente de los Oscar 2022 -cuando el actor abofeteó a Chris Rock en directo-, comenzaron una campaña de represalias: denuncias de extorsión, presión mediática y continuas amenazas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además de los daños emocionales y profesionales que reclama, Salaam argumenta que tanto Jada como parte de su entorno intentaron "sobornarlo, intimidarlo y suprimirlo", lo que, según su versión, arruinó su vida personal y su carrera, y le causó problemas de salud.

La esposa de Will ha negado las acusaciones. En una entrevista con el programa 'The Breakfast Club', calificó las afirmaciones como "ridículas" y "sin sentido".

La relación de Will Smith y Jada y la repercusión de este asunto

Este proceso legal llega en un momento ya turbulento para lo que se percibía como un matrimonio estable. En 2023, Jada reveló que ella y Will llevan viviendo vidas separadas desde 2016, aunque sin divorciarse formalmente.

Ese distanciamiento, sumado al escándalo de los Oscar, ya había alimentado todo tipo de rumores sobre el estado de su relación.

Si las acusaciones de Salaam prosperan, Jada Pinkett podría enfrentarse no solo a una indemnización económica -los 3 millones de dólares reclamados-, sino también a un serio desgaste en su carrera profesional.

Pero si Jada y sus representantes deciden defenderse llevando el asunto a juicio, el proceso podría revelar detalles íntimos de su relación con el actor y su entorno, algo que hasta ahora ha permanecido en gran parte privado.