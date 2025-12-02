Rocío Osorno aclara si su exmarido está invitado a su 40 cumpleaños

Natalia Sette 02 DIC 2025 - 13:05h.

La influencer desvela si su exmarido Coco Robatto está invitado a la fiesta de sus 40 cumpleaños

Todos los detalles sobre el posible distanciamiento entre Rocío Osorno y Teresa Bass

Compartir







Rocío Osorno se enfrenta a las preguntas de ‘En todas las salsas’ en un momento en el que las polémicas han llamado a su puerta. La influencer ha hablado claro sobre su posible distanciamiento con Teresa Bass después de que no se vistiera de su marca para la boda de su hermana. Rocío habla claro sobre el tema y además aclara si su exmarido Coco Robatto está invitado a su 40 cumpleaños.

A finales de 2020, Rocío Osorno y Cocco Robatto comunicaron a través de sus redes sociales que iban a separarse tras tres años y medio de relación y uno y medio de casados. Ambos siguieron manteniendo muy buena relación por el bien de sus dos hijos en común y de hecho muchas veces se han avivado los rumores de una posible reconciliación . Ahora, con el cumpleaños de la diseñadora tan cerca, ‘En todas las salsas’ ha querido saber si Cocco está invitado.

PUEDE INTERESARTE Rocío Osorno habla de su inesperada conexión con Violeta Mangriñán

Rocío no ha tenido nunca reparo en mostrar el buen rollo que existe entre ella y su exmarido y esta vez no iba a ser menos. “Si va, se ha autoinvitado”, admite la influencer entre risas. Una prueba más que demuestra que entre ellos la relación que existe es muy buena. “Él con los amiguetes”, asegura la diseñadora. Rocío planea hacer una gran celebración por su 40 cumpleaños e invitar a todos sus seres queridos.

Programa completo: Rocío Osorno desvela qué influencers van a asistir a su cumpleaños

PUEDE INTERESARTE Anita Matamoros se sincera sobre sus planes de boda con Jhonny Garso

Además de confesar que su exmarido asistirá a su fiesta de cumpleaños, Rocío desvela también otros nombres de influencers que asistirán. “Violeta está invitada, me cae muy bien”, reconoce la diseñadora. Seguro que será una celebración llena de amigos y familias y que Rocío la retransmitirá completa a través de sus redes sociales.

‘En todas las salsas’ ha estado presente en la última alfombra roja a la que los influencers del momento se han tenido que enfrentar. Violeta Mangriñán, Anita Matamoros o Aitana Soriano han respondido a las preguntas más salseantes. Desde plató, los colaboradores del videopodcast, junto a Oriana Marzoli, comentan y opinan sobre todo ¡No te lo pierdas en el programa completo disponible en Mediaset Infinity!