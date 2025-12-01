Natalia Sette 01 DIC 2025 - 17:27h.

Anita Matamoros vuelve a ponerse frente a los focos en una nueva alfombra roja cargada de expectación y preguntas salseantes. Tras unos meses marcados por complicados momentos familiares , la influencer reaparece ante los medios respondiendo a todo con la mayor sinceridad. La influencer habla abiertamente sobre sus planes de boda con su novio, Jhonny Garso.

Hace más de un año que la hija de Makoke hizo pública su relación con el cantante . Desde entonces, las muestras de amor públicas son continuas y sus seguidores se preguntan si han pensado en casarse o si están esperando. Anita reconoce que ambos prefieren dejarse llevar y disfrutar sin prisas. “Nos estamos dedicando a vivir la vida”, confiesa con una sonrisa. La influencer asegura que están aprovechando cada experiencia nueva que viven juntos. “Somos muy disfrutones”, afirma.

Aprovechando que se muestra tan abierta a hablar de su relación, la entrevistadora saca el tema de la boda. Como tu madre se va a casar, a lo mejor te unes”, le deja caer. Anita, honesta como siempre con la prensa, responde a la pregunta y comparte lo que tienen pensando ella y Jhonny con respecto al matrimonio. Además, se muestra muy ilusionada porque su madre se vaya a casar a pesar del cambio de fecha.

Tras conocerse el compromiso de Anna Padilla con Mario Cristóbal, la hija de Paz Padilla sorprendía al mostrar la curiosa reacción de su amiga Anita Matamoros. Ahora ha sido ella misma la que ha querido aclarar qué piensa de la boda de Anna y opina abiertamente sobre la pareja que hace con Mario.

