Natalia Sette 20 NOV 2025 - 18:00h.

¿Siguen siendo amigas Teresa Bass y Rocío Osorno? ¿Qué ha ocurrido entre ellas' ¡Descúbrelo dándole al play!

Teresa Bass presume de la sorpresa que le ha preparado a Iván González

Compartir







Rocío Osorno y Teresa Bass se han convertido en protagonistas involuntarias de uno de los salseos comentados en ‘En todas las salsas’. Tras años presumiendo de una amistad sólida y de un apoyo mutuo constante en redes, las alarmas han saltado entre sus seguidores cuando ambas han dejado de compartir contenido juntas. Tras hablar sobre sí Violeta Mangriñan se ha hecho un nuevo retoque en la cara , los colaboradores se centran en dar todos los detalles de este posible distanciamiento.

Todo ha estallado después de que Teresa asistiera a la boda de su hermana vestida por otra diseñadora , la misma que firmó también el look de la novia, en lugar de apostar por la marca de su amiga Rocío Osorno. Un gesto que, para muchos, denota que ha podido haber una ruptura de amistad. La primera en poner el tema sobre la mesa ha sido Vai Between my clothes, presentadora del videopodcast: “¿Siguen siendo amigas o no?”. La pregunta deja a los colaboradores divididos y se forma un debate en el que cada uno expresa su opinión.

PUEDE INTERESARTE Ruth Basauri opina sobre la nueva relación de su ex Javy López

El gesto de Teresa ha levantado todo tipo de teorías. Chema Martínez opina como muchos de los seguidores que han empezado a sospechar. “Le podrían haber hecho la colaboración a la amiga”, reconoce tajante. En su opinión, resultaba extraño que Teresa no hubiese llevado un diseño de Rocío en un evento tan significativo y más sabiendo que muchos de sus fans se iban a fijar especialmente en el vestido. “Tal vez a Teresa no le gustan los diseños de Rocío”, lanza al aire Anna Gurguí, otra de las colaboradoras del videopodcast

Programa completo: Pedro Jota, amigo de Rocío Osorno, se pronuncia sobre el supuesto distanciamiento

PUEDE INTERESARTE Nuevos detalles sobre la ruptura de los Javis

Con Pedro Jota presente en plató, el resto de colaboradores ha querido saber su opinión. “Tú eres muy amigo de Rocío Osorno”, aclara Chema. Por tanto, piensan que podría tener información que resuelva todo este asunto. Aunque siempre se muestra abierto y hablador, el periodista decide ser cauto con este tema, porque no quiere decir nada que pueda ofender a su amiga. “Rocío no hace vestidos de bodas”, asegura y da su opinión sobre lo que ha podido pasar.

Este programa de ‘En todas las salsas’ ha estado cargado de información muy salseante. Además de comentar el posible distanciamiento de Teresa Bass y Rocío Osorno, Anna Gurguí aporta nuevos detalles de la ruptura de los ‘Javis’. Los colaboradores también hablan con Violeta Mangriñan para descubrir si se ha hecho un nuevo retoque en la cara y llaman a Diego Pérez para que cuente cómo se siente tras descubrir que será padre ¡No te pierdas nada dándole play al video!