La cantante colombiana se ha sincerado sobre la crianza de Milan y Sasha, cómo vivió tras su ruptura con el futbolista y cómo le ayudó la música

Shakira se corona como la artista latina más grande de la historia con la gira más exitosa a nivel mundial

Shakira se ha sincerado sobre uno de los aspectos más llamativos de su vida personal: su separación de Gerard Piqué y la crianza de sus hijos.

Las declaraciones de la artista llegan más de un mes después del lanzamiento de un EP con cinco de sus grandes éxitos con los que conmemora el 30ª aniversario de Pies Descalzos y 20ª de Fijación oral,

En una entrevista para el programa 'Por el Mundo', la intérprete de 'Loba' ha confesado cómo vivió su divorcio con el futbolista. "Fue una transmutación. Pasar de la frustración, rabia, dolor y tristeza para transformarlo en arte, creatividad, inspiración", ha aseverado.

El divorcio

La música se convirtió en un refugio y le ayudó "a sanar". "Creo que mucha gente sanó conmigo, me sentí acompañada, y eso fue lo más bonito", ha destacado.

Asimismo, la cantante ha asegurado que, tras su ruptura, descubrió "los amigos verdaderos que tengo y los que están en el camino de la música, además del público con el que tengo una historia de amor desde hace muchos años". "Quizás es la historia de amor más larga que he tenido", ha añadido entre risas en el programa.

Desde que decidieron separarse hace ya tres años, la colombiana ha dejado claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha, de 12 y 10 años respectivamente.

"A veces pienso, incluso: '¿Será que me pasó todo esto porque era lo que me tocaba en esta vida?', para que quizá otra gente se viera reflejada en mí y en mis vivencias, y que todo esto fuera la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha. Uno no sabe por qué atraviesa ciertas experiencias de vida, pero siempre se aprende alguna lección. De eso no hay duda".

Sus hijos

Sobre los pequeños ha afirmado que son "mi motor" y que pueden "hablar y hablar y hablar horas", y que, para ellos, el lado favorito de su madre "todavía sigue siendo la mamá en pijama. Ellos prefieren la mami del sofá, la que está en pijama".

Tal y como ha manifestado la compositora, el talento artístico parece pasar de madre a hijos. Milan, en particular, dio sus primeros pasos componiendo canciones tras el proceso de separación. "Eso lo han heredado de vos", le espetaba el presentador durante la entrevista. "Sí, porque del papá no", bromeó ella.

En cuanto a la pasión de sus hijos por la música, Shakira ha explicado que "Milan toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. ¡Tiene una facilidad!".

Sasha, por su parte, "tiene una voz muy linda. Y hace poco hizo 'Charlie y la fábrica de chocolate' en el colegio. Yo me moría de la ternura. Imagínate, primera vez de él en el teatro interpretando un personaje... y lo hace con una dedicación. Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos".

"Eso lo aprendieron de vos", le insistía el entrevistador. "También del padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, yo creo que la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Eso sí que es innegociable", ha sentenciado, demostrando que sus hijos también han heredado del deportista la disciplina.