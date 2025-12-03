El artista ha emitido un breve comunicado en sus redes sociales tras recibir criticar por animar a sus fans en un concierto a no votar

Críticas a Dani Martín por animar a su público a abstenerse en las próximas elecciones: "Os invito a que no votéis a nadie"

Dani Martín ha pedido disculpas tras generar polémica por instar a su público, en su último concierto en Madrid, a no votar en las próximas elecciones.

El cantante ha emitido un breve comunicado publicado en sus stories de Instagram en el que reconoce que sus palabras fueron "equivocadas, fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso" que, según él, atraviesa la política actual.

"Cuando cometo un error me gusta pedir perdón", ha explicado. Asimismo ha subrayado que "si hay algo necesario en este Estado de derecho es ir a votar".

Finalmente, ha manifestado que "ojalá" haya una "gestión más justa, más unidad y mismos derechos y oportunidades para todas y todos".

La polémica

Todo comenzó en el concierto que el artista ofreció en el Movistar Arena como parte de la celebración de sus 25 años en la música. Durante el concierto, tras un grito del público que le proponía como "presidente", el intérprete inició un discurso con tintes sociales y políticos.

Martín habló sobre la gestión de la pandemia de COVID-19, la labor de sanitarios, bomberos, policías y otros trabajadores esenciales, criticando que "no se les ha subido el sueldo", y también mencionó la gestión de la DANA 2024 en Valencia, afirmando que "la sacó adelante el pueblo también”.

Después de estas reflexiones, lanzó un mensaje directo: "Os animo a que no votéis a nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno, absolutamente ninguno. Todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado".

También destacó que el "valor" y el "corazón" de la gente son su mayor tesoro, y cerró su intervención con un deseo para los jóvenes: que puedan acceder a una vivienda digna, empleo justo y oportunidades para perseguir sus sueños.

El llamamiento a la abstención causó polémica en las redes sociales, y en pocos días, escaló lo suficiente como para que él mismo decidiera rectificar públicamente, admitiendo que se equivocó y reafirmando la importancia del voto como parte esencial del Estado de derecho.