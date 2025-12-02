Celia Molina 02 DIC 2025 - 13:43h.

El exvocalista de 'El canto del loco' continúa su residencia en Madrid, donde aprovecha a hablar con su público desde el escenario

La dura confesión de Dani Martín: "Cuando murió mi hermana Miriam, mi manager no entendió que no quisiera ir de gira"

Dani Martín continúa dando los diez conciertos que va a ofrecer en el Movistar Arena (antiguo Wizink Center) y cuyas entradas se vendieron en tiempo récord el año pasado. Todos ellos pertenecen a su gira '25 p*t*s años' en la que el cantante hace un repaso de toda su carrera, incluyendo los éxitos que llevaron a la cima a 'El canto del loco', el grupo con el que tanto él como su primo, David Otero, alcanzaron la fama. Durante esta especial residencia, el público está viviendo momentos inolvidables, como la noche en la que Dani subió al escenario a Oli, el hijo del también cantante Rulo, cuyo hermano murió hace apenas cinco meses.

Sin embargo, también ha habido algunos polémicos, como la pausa que el rockero se tomó para dirigirse a su público y hablar de su visión sobre la política y la sociedad actual: "Creo que el covid lo sacamos nosotros adelante. Sobre todo, a los que sois médicos, doctores, enfermeros, a los cuales no se les ha subido el sueldo. A la gente de las ambulancias, a los bomberos, a los policías. Creo que la DANA de Valencia la sacó el pueblo adelante también y lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie da explicaciones", dijo, recibiendo el aplauso de todos los presentes.

"Ningún político nos representa"

Sus palabras fueron tan aceptadas que se escuchó: "Dani, presidente". Algo a lo que él contestó con una rotunda negativa: "No, yo os amino a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta de que no nos representan a ninguno. Absolutamente a ninguno. Todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor y nuestro corazón es el mayor tesoro del mundo. Solo espero que a los jóvenes, a los niños de hoy no se lo pongan más difícil y que tengan derecho a una vivienda digna y un puesto de trabajo digno que les permita sacar adelante sus sueños", dijo.

Su discurso abstencionista ha sido muy comentado en las redes sociales, y no para bien. Muchos de sus fans, aunque adoren su música y su larga trayectoria, le han recordado que "no votar no es una buena idea", que "no hay que hacer populismo", que "la derecha siempre vota" y que "no votar no es la única forma de reivindicarse".

Sin responder a estas críticas, más tarde, Dani público un último post en el que asegura estar preparado para los conciertos que le quedan: "Me encantaría ser vosotros y poder vivir estos 4 conciertos que nos quedan desde fuera, porque los 6 que he vivido dentro han sido los mejores de mi vida. Por sobriedad, por ilusión, por echar el resto, por sonido, disfrute, compañerismo. Por sentiros cada segundo con las manos arriba, cantando como si fuera el último día de nuestras vidas. ¿Cómo devolveros tanto? Esto es más que un sueño hecho realidad. Vamos a semifinales y, de ahí, a ganar la final. Estoy fuerte como un toro. Repito: me gustaría ser vosotros para dejarme el alma ahí fuera viviendo la noche de mi vida. Gracias por tanto p*t* amor".