Lorena Romera 01 DIC 2025 - 17:39h.

La exconcursante de 'Supervivientes' pide ayuda para encontrar solución a un problema de su bebé de cinco meses

Isa Pantoja ha pedido ayuda por un problema que tiene con Cairo, su hijo en común con Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja, de 30 años, ha utilizado su perfil de Instagram para desahogarse sobre la situación que atraviesa con su bebé de cinco meses. Al contar lo que está viviendo públicamente, la que fuera concursante de 'Supervivientes' espera encontrar algún consejo o remedio que le sirva de ayuda y solución.

La hermana de Kiko Rivera -que se ha sentado recientemente en el plató de '¡De Viernes!' para hacer frente a sus disculpas y volver a ahondar en complicados episodios de su pasado- ha compartido un vídeo a través de sus stories de Instagram. La influencer tiene una relación muy estrecha con sus más de 826.000 seguidores, a los que hace partícipes de sus alegrías, pero también de sus problemas.

En esta ocasi�ón, la que fuera concursante de 'Supervivientes' les ha pedido ayuda por el problema que está teniendo con el pequeño. "Yo vine resfriada, porque pasé dos días muy malos... con tos, mocos y fiebre. Ahora Cairo lo ha pillado", ha comenzado explicando la prima de Anabel Pantoja, disgustada con el hecho de haberle transmitido este virus a su hijo.

En el caso de su bebé, los síntomas que presenta son parecidos a los suyos. "Esta noche ha estado tosiendo. Se despertaba, lo cogía... Y hoy está que solo quiere estar en bracitos", expresa. Eso sí, Isa Pantoja ha aclarado que, al contrario que ella, "no tiene fiebre porque si no, obviamente, iría al médico".

Tal y como ha explicado, lo que está haciendo para aliviarle son "lavados nasales" y ponerle "en la cuna semincorporado". "Ahora voy a darle un paseíto por la playa", cuenta la creadora de contenido. Su último recurso será el humidificador.

"Tengo que buscarlo para ponerlo en la habitación, pero si sabéis de algún otro remedio natural, decídmelo. ¿Algún consejito?", ha señalado Isa Pantoja, pidiendo ayuda para este problema que afronta a finales de año y en pleno invierno con su hijo, en común con Asraf Beno.