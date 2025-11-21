Silvia Herreros 21 NOV 2025 - 09:00h.

Jessica Bueno recrea con sus hijos las pruebas de 'Supervivientes All Stars' en un parque de bolas gigante

Jessica Bueno ha vuelto al lugar en el que fue feliz con Luitingo. La finalista de 'Supervivientes All Stars' ha viajado de manera express a Bilbao, ciudad en la que estuvo viviendo tras separarse de Jota Peleteiro y en la que se consolidó su relación con el cantante de Triana, al que conoció durante su participación en 'Gran Hermano VIP'.

La modelo que fuera nombrada Miss Sevilla en el año 2009 ha estado haciendo "unas gestiones" en la capital de Vizcaya. Aunque no lo ha especificado, estas 'gestiones' podrían estar relacionadas con el juicio que tiene pendiente con su exmarido por la custodia de sus hijos, Jota y Alejandro Peleteiro.

"Hoy estoy en un sitio muy especial para mí", ha dicho a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. La influencer, que ya se encuentra en Sevilla, ha querido compartir con su comunidad de seguidores un vídeo de su paso por Bilbao, ciudad en la que estuvo viviendo durante más de cuatro años y en la que permaneció tras separarse del padre de sus dos hijos pequeños.

Fue en esta bonita ciudad en la que Jessica y José Luis Romero Magro - verdadero nombre de Luitingo -, dieron rienda suelta a su amor, sin la presión de las cámaras de la antigua casa de 'GH' en Guadalix. Una ciudad a la que la modelo continúa guardando un cariño especial, sentimiento que contrasta sobremanera con la opinión del cantante, que recientemente comparaba su etapa en Bilbao con Jessica Bueno y los niños con "bajar a segunda división".

"Estoy en el doña Casilda, de Bilbao", continúa mientras hace referencia al parque de Casilda Iturrizar, en el que la pareja grabó buena parte del videoclip de Secreto a voces, la canción que Luitingo compuso sobre los inicios de su historia de amor.

"He tenido que venir a unas gestiones y no sabéis qué emoción paseando por Bilbao", dice con una gran sonrisa. "Cuántos recuerdos, cuántas cosas he vivido aquí, Dios mío", relata presa de la emoción.

Pero para Jessica este mítico parque no es precisamente especial por este motivo. Puede que le recuerde a Luitingo, pero sin duda, en lo que más ha pensado al recorrerlo han sido sus tres hijos. Y es que, en el popularmente conocido como 'el parque de los patos', Jessica Bueno ha vivido grandes momentos junto a Fran Rivera (su hijo en común con Kiko Rivera), Jota y Alejandro.

En Bilbao se han criado y pasado buena parte de su vida. De este céntrico parque, la familia tiene numerosos y bonitos recuerdos ahora vuelven a la memoria de Jessica Bueno y consiguen emocionarla enormemente. La modelo, que regresaba a Sevilla con los niños el pasado año, provocando que su exmarido iniciase una disputa en los juzgados por marcharse del País Vasco con sus hijos "sin el consentimiento de un juez", no ha dudado en compartir uno de ellos.

Una anécdota que, ahora recuerda sin poder evitar reírse a carcajadas, pero que en aquel momento fue un auténtico susto para todos. "Aquí, en este parque, mi hijo el mayor, cuando tenía 5 años, se asomó a ver a los patos y se cayó", ha dicho entre risas mientras mostraba el Ahateen Urmaela o estanque de los patos del parque de Casilda Iturrizar. "Menos mal que cubría solo hasta la rodilla, pero ¡nos pegamos un susto!", agrega entre risas.