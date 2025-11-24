Lorena Romera 24 NOV 2025 - 11:18h.

La modelo sevillana explica por qué ha declinado su invitación a la fiesta de 'Supervivientes All Stars'

Jessica Bueno anuncia una feliz noticia tras su paso por Honduras

Jessica Bueno ha publicado un vídeo explicando el motivo por el que ha preferido no acudir a la fiesta de 'Supervivientes All Stars'. Aunque la sevillana, de 35 años, reconoce que tenía muchas ganas y que, todavía estando en Honduras, imaginaba cómo sería el momento de reunirse todos en este evento, finalmente ha terminado declinando la invitación. Pero existe una razón de peso que ha detallado para evitar especulaciones.

No ha faltado nadie. Además del equipo de producción, sus compañeros de edición han acudido sin excepción. Gloria Camila, Iván González, Marta Peñate, Fani Carbajo... todos se han pasado por este evento al que no le ha faltado detalle. Luces neón, música en directo, espuma, cañón de humo, photocalls y, sobre todo, una noche de reencuentros de lo más emocionante.

Era esto, precisamente, a lo que más ganas le tenía la que fuera también concursante de la última edición de 'GH VIP' (donde conoció a Luitingo). Pero, después de pensárselo muy mucho, ha decidido no acudir a la fiesta. A través de su perfil de Instagram, la modelo ha explicado el motivo, tratando de evitar posibles especulaciones sobre su ausencia.

"Hoy tenía una cita muy especial", comienza señalando la de Los Morales, reconociendo la ilusión que le hacía. "Se celebra la fiesta de la productora que organiza 'Supervivientes'. Durante todo el concurso, Gloria y yo solo pensábamos en esta fiesta porque es muy guay. Te reencuentras con todo el equipo y como allí no puedes hablar con nadie, pues es una ocasión especial para reencontrarnos con el equipo, dirección, la productora...", señala.

Pero aunque le hacía "muchísima ilusión", desde que aterrizó en España no ha dejado de viajar. Hace tan solo unos días, la influencer se desplazaba hasta Bilbao por motivos que todavía no ha compartido con su público. Y ahora, que disfruta de unos días de tranquilidad en su pueblo, Los Morales, junto a sus hijos, no quería tener que volver a coger un tren hasta la capital.

"Se me ha juntado todo al volver"

"He decidido no viajar porque desde que llegué de Honduras no he parado de viajar a Madrid", reconoce. Y es que su prioridad ahora mismo es recuperar el tiempo perdido con sus peques. "Necesito pasar tiempo de calidad con mis hijos y con mi familia. Al final, con la rutina de la semana, que si los coles, los deberes, las extraescolares, no he podido... Me apetecía pasar este finde tranquila", ha explicado la modelo, que ya tiene programados varios viajes a Madrid "por motivos laborales".

Por eso, ha decidido escucharse y descansar. "Me lo pedía el cuerpo y la mente, necesitaba quedarme en casa", ha reconocido la finalista de 'Supervivientes All Stars', explicando el motivo de su ausencia en la fiesta de la productora del programa. "Me moría de ganas de ir, pero tengo que priorizar. Se me ha juntado todo al volver...", ha expresado Jessica Bueno, que está todavía poniendo en orden su vida.