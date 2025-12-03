Celia Molina 03 DIC 2025 - 12:02h.

Tras pasar 14 días secuestrados por las FARC, Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, fueron rescatados en Colombia

La desesperada petición del cantante Giovanny Ayala a las FARC tras el secuestro de su hijo : "Por favor, aflojad el corazón"

El pasado 18 de noviembre, el cantante colombiano Giovanny Ayala anunció (con todo su dolor) que "las FARC habían secuestrado a su hijo, Miguel Ayala", de 23 años, y a su mánager, Nicolás Pantoja, cuando se dirigían al aeropuerto de Santiago de Cali para coger un avión en dirección a Bogotá. Ambos venían de dar un concierto en la zona, pues Miguel había seguido los pasos de su padre en el mundo de la música, cuando su vehículo fue interceptado por una disidencia de la guerrilla colombiana. Concretamente, por una sección liderada por Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados del país.

El pánico invadió inmediatamente a las familias de los secuestrados. Utilizando el altavoz que su fama le daba, Giovanny envió un sentido mensaje a los captores de su hijo y de Nicolás, recordándoles que ellos no "pertenecen a esta guerra", pidiéndoles que "aflojaran el corazón y respetaran su vida y su integridad" y asegurando que la madre de Miguel - y el resto de la familia - estaba completamente "destrozada". Así, todos los familiares rezaron y esperaron pacientemente a que ocurriera un milagro que, ahora, tras 14 días de cautiverio (en "condiciones infrahumanas"), ha tenido lugar.

El reencuentro de Miguel Ayala con sus padres

La mañana del día 2 de diciembre, la Policía Nacional confirmó que Miguel y Nicolás habían sido rescatados, tras una operación ejecutada por unidades del Gaula y con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales 'Goes', el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El despliegue táctico se realizó en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los agentes irrumpieron en el lugar del cautiverio. Según la Policía Nacional, la intervención “garantizó la liberación de las víctimas y logró, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro”.

Confirmado que frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC estuvo detrás de este delito, se ha hecho pública la primera llamada que Miguel le hizo a su padre tras ser liberado. El joven le comunicó a Giovanny que había sido rescatado y éste, eufórico, le aseguró que él "había estado pidiendo su liberación desde el primer minuto del secuestro". Después, la policía colombiana publicó en sus redes sociales el vídeo del momento en el que el cantante se reencontró con su hijo, absolutamente emocionado.

"Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión. Como colombianos que somos también he descubierto que la policía son nuestros ángeles", dijo el cantante mientras abrazaba a Miguel y lloraba por poder volver a verle. "Me alegra que estén con vida, me alegra que hayan salido de su cautiverio. Vivan de ahora en adelante con plena felicidad, como merecen todos los seres humanos", les decía a las familias la Policía que, en aras de reafirmar su compromiso por la seguridad de los colombianos, continuará investigando para detener al resto de los miembros de la estructura criminal implicada en el secuestro.