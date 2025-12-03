Unplugged 03 DIC 2025 - 14:31h.

Aitor estuvo pretendiendo a Ruth Basauri en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa'

Salta la tensión como nunca entre Aitor y Mayeli en 'La isla de las tentaciones 9': “Sabe que fuera de aquí no le doy ni la hora”

Aitor Abad ya sabe lo que es buscar el amor ante las cámaras ya que, antes de convertirse en el principal enemigo de Mayeli Díaz en ‘La isla de las tentaciones 9’, estuvo buscando el amor en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde conoció a una de las tronistas más popular del programa.

Hablamos de Ruth Basauri, la guapísima vasca que enamoró a todos en su papel de pretendienta de Manu Lombardo y que, más tarde, reinó en el que era el formato del amor por excelencia. Buceamos en la hemeroteca de Telecinco para recordar cómo fue su pasado televisivo y el motivo por el que dejó de conocer a Ruth Basauri.

Ruth Basauri dejó de conocer a Aitor en 2016

Después de varias semanas en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, Aitor Abad, actual soltero de ‘La isla de las tentaciones 9’, tuvo que decir adiós a la experiencia cuando Ruth Basauri, la tronista a la que estaba conociendo, decidió expulsarlo.

Todo sucedió después de un reto. Él iba vestido de príncipe azul, pero eso no fue suficiente para que ella cayera rendida a sus pies, ya que tenía puesto el ojo en otro pretendiente, que tampoco era de sangre azul, pero que la tenía loquita. Nada más y nada menos que Iván González.

Fue por eso que, al ver que no avanzaba con él, la tronista decidió echarlo: “No sé que me pasa con Aitor, pero no me veo con él”, dijo, con cara de circunstancias y dejando claro lo que pensaba de él, para que el chico no se fuera a su casa con mal sabor de boca.

Pese a que sentía que no era para ella, sí que destacó que reunía cualidades suficientes para enamorar a otra chica: “Me parece un chaval estupendo y me parece que tiene unos detalles fuera increíbles, pero no sé que me pasa que no tengo esa iniciativa con él”, apuntó.

Justo en ese momento, el que ahora es tentador se levantó de su silla y, haciendo honor al traje de monarca que llevaba, se levantó con mucha elegancia y no dudó en darle dos besos de despedida y desearle lo mejor a la mujer a la que había estado conquistando.