Silvia Herreros 26 NOV 2025 - 11:24h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se besa apasionadamente y oficializa su romance con el exnovio de Marta de Lola

Ruth Basauri ya ha presentado a su hijo al ex de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes'

Ruth Basauri confirma su relación con Iván Rubio con un beso. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' oficializa su romance con el exnovio de Lola Mencía (exparticipante 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes'), al que llevaría varios meses conociendo en secreto.

Tras ser pillados juntos en Benidorm, la que fuera pretendienta de Manu Lombardo en el programa de citas de Mediaset empezó a recibir advertencias. De la propia Lola, gracias a quien conocimos al futbolista y tiktoker hace cinco años, y de otras mujeres, como Nicole Delgado.

Aunque estos mensajes sobre el pasado del conquense afectaron profundamente a la influencer procedente de Basauri - su verdadero nombre es Ruth García -, la pareja ha conseguido hacer frente y superar este bache tras una breve y más que necesaria "pausa" para "procesar" todo lo ocurrido.

Este fin de semana, Ruth y el exnovio de Marta de Lola han estado juntos en Madrid. A su lado también estuvo Dylan, el hijo de dos años y medio que la creadora de contenido tuvo junto a Javy López, cantante de El combo dominicano, con el Ruth mantiene abierta una guerra en redes sociales que se les "ha ido de las manos".

Presentar a Dylan a su nuevo novio podría no haber sido una decisión fácil para ella; sobre todo si tenemos en cuenta lo vivido con el padre del menor o el 'historial' del propio Rubio. Por ello, la presencia del niño era sin duda una clara pista sobre la magnitud que está adquiriendo Iván en la vida de Ruth, con el que ahora posa sin miedo al qué dirán y se funde en un romántico beso.

Los tres juntos disfrutaron 'en familia' de un precioso día en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz. Allí, tanto ella como él se hicieron fotos en los mismos sitios, aunque sin atreverse aún a publicar ninguna imagen en la que apareciesen los dos a la vez.

Anoche, tal vez embriagado por lo vivido aquel día en el parque con Ruth y su hijo, Iván se animaba a compartir LA FOTO. Una foto que habla por sí sola y en la que se puede ver en sus rostros la felicidad que sienten cuando están juntos.

"Me gusta la persona que soy cuando estoy contigo", escribe el exfutbolista junto a la imagen que Ruth ha reposteado esta misma mañana, confirmando así que lo suyo con Iván va completamente en serio y que, tras descubrirse su relación, ya no tiene miedo a lo que la gente pueda pensar de ellos.