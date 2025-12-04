Claudia Martínez enseña cómo tiene el pecho un año después de su operación

Equipo Outdoor 04 DIC 2025 - 12:17h.

La exconcursantes de 'Supervivientes' enseña el resultado definitivo de su pecho un año después de su operación

Claudia Martínez habla del motivo de su distanciamiento con Naomi Asensi

La exconcursante de 'Supervivientes' y de 'La Isla de las Tentaciones', Claudia Martínez, ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al revelar un vídeo con el 'antes y después' de su operación de aumento de pecho. La decisión de pasar por el quirófano fue tomada hace exactamente un año y surgió de la necesidad de corregir un complejo, provocado por una notable pérdida de peso experimentada, concretamente, tras su regreso de 'Supervivientes'.

Claudia explicó que tras adelgazar unos 6 kilogramos, su principal motivación no era lograr un cambio drástico, sino simplemente recuperar el volumen perdido y la forma. Por ello, optó por una intervención muy discreta, eligiendo un implante pequeño de 195 cc, manteniendo así la naturalidad y armonía con su cuerpo

Ahora la influencer ha recordado su paso por quirófano de una forma inesperada. Después de subir una historia mostrando unas joyas nuevas, comenzó a recibir comentarios de seguidoras sobre el aspecto de su pecho. A una de ellas le respondió con humor y aprovechó para revelar un detalle que muchos desconocían: “Me habéis contestado mucho la historia anterior y resulta que mañana hace un año de la operación. Nunca subí este video a reels porque en tt me cayó una... pero bueno aquí lo dejo jajaja''

El vídeo que ha publicado muestra cómo se veía poco después de la intervención. En él aparece probándose varias prendas de arriba para enseñar el antes y el después tras la operación. En su momento, cuando publico por primera vez el resultado, recibió numerosos comentarios, muchos destacaron que el cambio era sutil, elegante y muy proporcionado a su cuerpo.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. A pesar de los comentarios positivos, la exconcursante de 'Supervivientes' recibió una gran cantidad de críticas acerca de la operación, lo que generó una fuerte controversia. Precisamente esa polémica es la razón por la que el reel de su antes y después, que en su momento solo se compartió en TikTok, no fue publicado en Instagram hasta ahora, un año después. Por ello, decidió mantenerse al margen y evitar su exposición en su plataforma principal en aquel momento.

Pero ahora la expareja de Mario González no solo celebra el aniversario de la intervención, sino que también protagoniza un significativo acto de superación personal. El hecho de que este contenido, que muestra el antes y el después, se hubiese compartido inicialmente en una sola red social, es un claro reflejo de lo mucho que le afectaron las críticas iniciales que recibió. Al exponer el vídeo ahora en la plataforma donde tiene mayor alcance, la exconcursante demuestra que ha dejado atrás aquellas inseguridades y se muestra plenamente satisfecha con la decisión que tomó hace un año para sentirse mejor consigo misma.