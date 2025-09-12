Rocío Molina 12 SEP 2025 - 12:54h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una fotografía desde el centro de salud, generando preocupación entre sus seguidores

Claudia Martínez ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores tras compartir una imagen desde el hospital, indicando que en ese lugar comienza su día. La exconcursante de 'Supervivientes' no ha dado más detalles que la instantánea desde la sala de espera de un centro hospitalario y eso ha provocado mucha preocupación en sus redes.

Después de acaparar titulares en las últimas semanas diciendo que no estaba en un buen momento y sonando más fuerte los rumores sobre una posible ruptura sentimental tras dos años y medio de noviazgo con Mario González, la reaparición de la influencer desde la sala de espera de un centro médico ha generado todavía más expectación y ante la avalancha de mensajes que ha recibido, la propia Claudia se ha visto obligada a intervenir para explicar el motivo médico de esta visita.

Una visita que ya había ido avanzando anteriormente, pero que ahora ha pillado de imprevisto para los que no han seguido regularmente su contenido o los que han olvidado sus avisos. "No pretendía asustaros. Perdón. Como ya os conté que me estaba haciendo revisiones médicas, he dado por hecho que os acordabais", son las palabras con las que se ha disculpado la exconcursante de 'Supervivientes' tras ver el revuelo que ha generado.

Esto tiene más sentido aún después de avanzar hace un mes que tendría que pasar por quirófano al notarse un bulto en la mano que le resultaba "doloroso" y que le preocupaba. Y, tras conocer el resultado de las pruebas, estas arrojaban buenas noticias: el bulto era benigno, pero al presentar dolor y molestias, su solución seguía siendo una intervención quirúrgica. Algo que han debido relacionar sus seguidores al ver de repente la fotografía desde el hospital.

No obstante, Claudia Martínez no ha confirmado ni desmentido, si se trata de algo relacionado con esto o son unas pruebas que tenía intención de hacer por otros motivos. Lo importante es que tras la preocupación que ha suscitado la fotografía y con lo pendiente que están de ella con sus últimos movimientos, la exconcursante de 'Supervivientes' ha intervenido para tranquilizarlos e indicar que está bien ante todo.