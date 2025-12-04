El evento estuvo organizado por la autora, Laurence Debray, en una conocida galería de arte del centro de Madrid

Los grandes apoyos del rey emérito Juan Carlos: de sus amigos de siempre a sus compañías en Abu Dabi

La llegada a las librerías españolas de 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I, este pasado miércoles ha estado acompañada de una íntima firma de libros en una conocida galería de arte del centro de Madrid organizada por la escritora y biógrafa, Laurence Debray. Una cita reservada a la que no faltaron algunas de las figuras más leales al emérito, entre ellas, la infanta Elena y María Zurita, sobrina del exmonarca.

Con su sola presencia, la infanta mostró un respaldo explícito a su padre en un momento en el que la Casa Real mantiene silencio absoluto sobre la obra. También asistieron sus sobrinas Simoneta Gómez-Acebo y María Zurita, marcando una distancia evidente respecto a la postura institucional: desde la defensa del rey Juan Carlos.

Aunque la hermana del rey Felipe evitó hacer declaraciones, Zurita sí quiso pronunciarse sobre la biografía de su tío. Mostrando un ejemplar recién recibido, aseguró: "Me acaba de llegar el libro por Amazon, una historia fascinante, que es la historia de mi tío. Me parece maravilloso que cuente su historia y su verdad. Y me parece muy bien", tal y como recoge Europa Press.

Asimismo, reconoció que, pese a que "nunca es un buen momento", la publicación coincidiendo con el 50º aniversario de la restauración de la monarquía le parecía adecuada.

Zurita también se pronunció sobre el vídeo del anterior jefe de Estado que se difundió en redes sociales -que Zarzuela ha considerado "inoportuno" e "innecesario"-, defendiendo su contenido: "Me parece un mensaje a los jóvenes para leer el libro, fantástico".

Para ella, la obra es imprescindible para entender la historia de España: "Hay que leer este libro. Cuenta la historia de nuestro país desde su perspectiva, que es de uno de los mayores protagonistas. Hay que leerlo".

Las memorias, envueltas en polémica desde su publicación inicial, incluyen referencias directas a distintos miembros de la familia real. En ellas describe a Felipe VI como "insensible" y responsabiliza a la reina Letizia del distanciamiento familiar, mientras que a la reina Sofía la considera la mejor reina que ha tenido España.

Por su parte, Debray, que recibió a los lectores en la galería de una amiga, también habló con los medios de comunicación allí presentes. Explicó que desconocía el malestar atribuido a la Casa Real porque "yo acabo de llegar de París" y afirmó no tener constancia de lo que ocurre en Palacio.

Confirmó, eso sí, que Juan Carlos I está "muy feliz" con la acogida del libro, que ya había tenido éxito en Francia tras su lanzamiento el 5 de noviembre, y negó rotundamente los rumores sobre supuestas páginas eliminadas.

Al cierre de la firma en la galería, la autora organizó una reunión en un restaurante cercano con las sobrinas del emérito y la infanta Elena.