El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, se encuentra ingresado en la UCI tras ser sometido a una operación de urgencia. Así lo ha revelado su hijo, Thomas Markle Jr., quien ha asegurado que "su vida corre peligro" y que la intervención era necesaria tras sufrir un problema de salud.

A sus 81 años, el suegro del príncipe Harry fue hospitalizado de urgencia este pasado martes en Filipinas. Un día después se sometió a una cirugía que se alargó tres horas, y después fue trasladado a cuidados intensivos. Ahora se enfrenta a una segunda intervención para extirparle un coágulo de sangre.

"Llevé a papá a un hospital cerca de nuestra casa y le hicieron varias exploraciones y los médicos dijeron que su vida estaba en peligro inminente. Nos llevaron rápidamente en ambulancia, con las sirenas a todo volumen, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad. Mi padre fue operado de urgencia. Les pido a todos en el mundo que lo recuerden", ha confesado su hijo.

La otra hija de Thomas, Samantha, de 61 años, ha revelado que su progenitor "ha pasado por muchos problemas de salud", entre otros, "dos infartos y un derrame cerebral". "Rezo para que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto. Espero que pueda superarlo", ha añadido, tal y como recogen los tabloides británicos.

La relación de Meghan Markle y su padre

La relación entre Meghan y su padre lleva años rota. Su distanciamiento se hizo evidente antes de su matrimonio con el duque de Sussex en 2018.

En aquel momento, Thomas no solo fue señalado por colaborar con paparazzis para obtener fotos de su hija junto a Harry, sino que además sufrió dos infartos que le impidieron acompañar a su hija al altar. Finalmente, fue el rey Carlos III quien terminó acompañando a Meghan hasta el altar en la Capilla de San Jorge en Windsor, un gesto que el padre de Meghan subrayó como el "más amable y cortés que pudo hacer. Estaré eternamente en deuda con él".

Desde entonces, su vínculo es inexistente. Ni siquiera ha conocido a sus nietos, Archie y Lilibet.

Este año, Thomas decidió mudarse a Filipinas para alejarse del ruido mediático. "Todos los días había alguna historia sobre Meghan y Harry. Era un recordatorio constante de que mi hija ya no me habla. Sigo sin entender por qué sigue ignorándome. Mi único deseo es ver a mis nietos antes de morir", apuntaló Thomas al 'Daily Mail'.