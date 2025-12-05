Anna Ferrer Padilla deslumbra con un vestido ideal para Navidad: de seda rojo y en satén

Rocío Molina 05 DIC 2025 - 12:03h.

La hija de Paz Padilla ha triunfado con un diseño en satén y color rojo rubí, ideal para ser la más elegante en las fiestas de Navidad

La foto de Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, que ha hecho saltar las alarmas sobre un posible embarazo tras anunciar su compromiso

Compartir







Anna Ferrer ha derrochado elegancia en su última alfombra roja. La hija de Paz Padilla ha deslumbrado en la gala de los TikTok Awards 2025, una cita que reconoce a los creadores de contenido y figuras públicas más destacadas del año en esta red social. Y en esta ocasión la influencer se ha convertido en una de las mejor vestidas con un modelo del diseñador de costura Luis Berrendero, que es ideal para los próximos eventos navideños.

PUEDE INTERESARTE Así le contó Anna Ferrer a su madre Paz Padilla que se casa: el esperado vídeo de la reacción

La creadora de contenido ha confiado en este diseñador y, a juzgar por las imágenes y comentarios que está recibiendo, se ha convertido en una de las invitadas más elegantes. Anna Ferrer Padilla ha apostado todo al rojo rubí y su vestizado en satén ha acaparado todas las miradas.

El atelier de Luis Berrendero ha hecho una pieza exclusiva y a medida que ha terminado siendo un elegantísimo vestido de costura en satén de rojo rubí palabra de honor y espalda descubierta. "Es un artista", ha sido como la hija de Paz Padilla ha calificado al diseñador por el modelo que le ha confeccionado y que es una buena apuesta para estas fiestas de Navidad.

"Futuras novias, madrinas, invitadas, echadle un ojo porque hace cosas preciosas", ha dicho la influencer al ver las reacciones que ha provocado su apuesta a todo el rojo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Al ser una pieza exclusiva en la que se trabaja y se confecciona a base de pruebas, no hay un precio concreto para este look, que es "una joya", tal como muchos han dicho y que ha causado tanta sensación en esta alfombra roja.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Acompañando a este vestido de su melena suelta y ondulada y un maquillaje oscuro de fiesta, la influencer ha sido una de las absolutas triunfadoras en la gala de los TikTok Awards 2025. ¿El resultado? Un arsenal de comentarios y piropos que se han visto en las redes.

Desde sus amigas Anita Matamoros y Marta Riumbau hasta Carla Flila que han quedado prendadas de la elección en rojo rubí de Anna Ferrer hasta amigos y seguidores de la influencer. Todos han coincidido en que iba espectacular y que su elegante estilismo es perfecto para las fiestas de Navidad. La hija de Paz Padilla y prometida de Mario Cristóbal estaba radiante.