Natalia Sette 28 NOV 2025 - 13:33h.

La influencer se sincera sobre qué le parece que su amiga Anna Padilla se case

El dineral que cuesta el anillo de compromiso de Anna Padilla

Compartir







Anita Matamoros se enfrenta de nuevo a una alfombra roja tras un periodo complicado para su familia. La influencer se muestra abierta con los periodistas y se pronuncia sobre el difícil momento por el que está pasando su cuñada. Sin querer que su paso por photocall quede marcado por noticias tristes, Anita también opina sobre la boda de su amiga Anna Padilla.

Tras el disgusto familiar, una buena noticia tocó a la puerta de Anita Matamoros. Su amiga desde hace años le sorprendía hace unas semanas mostrándole un anillo de matrimonio. La hija de Paz Padilla está comprometida desde verano con Mario Cristóbal, quién le pidió matrimonio este año durante unas vacaciones en Menorca. Tras ver la inesperada reacción de Anita , la influencer ha querido aclarar qué piensa realmente de la boda de su amiga.

“Mi amiga Anna se casa, qué locura”, comienza diciendo mientras se lleva la manos a la cabeza. Ni ella, ni los seguidores de la propia Anna esperaban que anunciara su compromiso con Mario. Ahora que todo el mundo sabe la feliz noticia, Anita no puede estar más feliz. “Que viva el amor”, exclama con una sonrisa. La influencer cuenta los motivos por los que está tan contenta porque su amiga se case.

Programa completo: Anita Matamoros habla de sus planes de boda

PUEDE INTERESARTE Javier Tudela dedica un mensaje muy especial a su hermana Anita Matamoros en su momento más duro

Al hilo de la pregunta, la colaboradora de ‘En todas las salsas’ ha querido saber si ella seguirá los pasos de Anna Padilla y se comprometerá pronto. Hace más de un año que Anita gritó a los cuatro vientos que estaba profundamente enamorada del cantante Jhonny Garso. Desde entonces, son muchas las veces que los hemos visto expresar su amor a través de las redes sociales. Ahora, la influencer aclara cuáles son sus planes de boda con él.

Muchos han sido los famosos que han pasado por el micrófono de ‘En todas las salsas’, sometiéndose a todo tipo de preguntas. María Pombo, Violeta Mangriñan, Elena Gortari o Sofía Hamela. Desde plató, todos los colaboradores opinan sobre sus declaraciones junto a Oriana Marzoli, invitada VIP al videopodcast. Además, la exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta sus planes de futuro con Facundo González y desvela si Iván González le ha hablado tras su regreso de Honduras ¡Descúbrelo dándole al play!