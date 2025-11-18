Silvia Herreros 18 NOV 2025 - 16:02h.

La influencer se emociona tras acudir al taller en el que se está haciendo su vestido de novia para la toma de medidas

La hija de Paz Padilla habla sobre los preparativos de su boda con Mario Cristóbal: "Tenemos lo más importante"

Anna Ferrer no ha podido evitar emocionarse tras acudir al taller que ha escogido para confeccionar su vestido de novia. La hija de Paz Padilla prepara con ilusión todos los detalles de su boda con Mario Cristóbal, con el que se ha comprometido tras doce años de amistad y tres de relación.

La influencer sabe desde hace años cómo quería que fuera su vestido. Por ello, tras encontrar a la persona que supo plasmar en papel el vestido de sus sueños no dudó en terminar su búsqueda. Su vestido poco a poco va tomando forma y la empresaria ya ha ido a la toma de medidas.

Este es solo "el primer paso" y la primera visita de las muchas que hará al atelier, sin embargo, la ilusión de ver cómo avanza todo es enorme. "Voy a que me tomen las medidas para mi vestido de novia (...) es lo que más me apetece de la boda", ha contado a su comunidad virtual a través de sus historias temporales de Instagram.

"Durante muchos años yo pensaba que mi vestido iba a ser de una manera y ahora que me caso…", ha dicho dejando ver que sus gustos han cambiado. "Ya he visto el boceto, que obviamente luego puedes hacer un montón de cambios, habrá que probar porque hay muchos tipos de tela…", cuenta mientras habla del emocionante proceso de creación que está viviendo.

Su visita al taller de costura ha durado apenas unos 20 minutos. Allí, los modistos han medido de manera rigurosa el cuerpo de la futura novia para que su vestido se ajuste y amolde a su cuerpo como un guante o segunda piel. "Hasta dentro de unos meses, Anna no tendrá su "primera prueba". Sin embargo, la emoción puede con ella.

"Son muchas cosas las que luego harán que un vestido sea mi vestido. Es un proceso largo, pero me apetece mucho, probar, equivocarnos y dejarme aconsejar sobre todo", relata asegurando que "aún quedan muchos meses" de trabajo por delante hasta ver "el resultado final.

La hija de la reconocida humorista, actriz y presentadora de televisión tiene ya la mayoría de los preparativos de su boda listos. La propia Paz está teniendo mucho que ver en ello. "Me está pidiendo ayuda y yo conozco a mucha gente. Conozco a mucha gente y sé negociar", ha dicho a la prensa en su último evento tras asegurar que aunque está ayudando, tampoco quiere "interferir" demasiado en la boda de su hija.

Dada la rapidez con la que lo están haciendo todo, sus seguidores creen que la boda de la influencer podría tener lugar mucho antes de lo previsto. Algo que la propia Anna Ferrer ha desmentido, explicando que los motivos por los que se está apresurando tanto se deben a la gran cantidad de tiempo que pasa fuera de Madrid. Su boda con Mario Cristóbal, al que conoce desde hace más de 12 años y con el que mantiene una relación sentimental de tres, tendrá lugar el próximo verano en Cádiz.