Lidia González 05 DIC 2025 - 17:08h.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ aclara en qué punto se encuentra su relación con Javier Tudela

Diego Matamoros opina sobre la relación de Rodri Fuertes y Adara Molinero

Diego Matamoros ha visitado el plató de ‘En todas las salsas’ dispuesto a actualizar todos los detalles de su vida y ha contestar a todas las preguntas de los colaboradores. Después de un tiempo alejado del foco mediático, en el que fueron más que evidentes sus polémicas familiares, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla del encuentro que ha tenido con Javier Tudela. Tras años en los que ambos han tenido muchos cruces de declaraciones, es el momento de que el influencer explique cómo ha sido esta situación. ¡Descubre todo lo que ha dicho, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Me vino a saludar”, comienza explicando el creador de contenido. Diego Matamoros se ha sincerado sobre los últimos episodios de su vida, así como ha desvelado si tiene planeado convertirse en padre, y aclarar en qué punto se encuentra su relación con Javier Tudela después de los enfrentamientos que han protagonizado no ha sido una excepción. El influencer reconoce los errores que ha cometido y afirma: “Nos hemos equivocado todos”.

En este momento tan complicado que está viviendo el que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’, Diego le dedica unas bonitas palabras y se sincera: “No es mal chaval, le deseo lo mejor”. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta todos los detalles sobre este reencuentro que vivieron y se abre en canal para hablar sobre él: “He compartido mi infancia con él”.

Diego Matamoros no solo ha hablado sobre Javier Tudela, una persona con la que ha vivido gran parte de su vida, sino que también se ha pronunciado sobre la hermana que tienen en común: Anita Matamoros. Durante todos estos años, sus conflictos familiares han sido protagonistas de su vida y es hora de saber en qué punto se encuentra en este sentido. El que fuera colaborador de televisión habla de su relación con su hermana y explica si han vivido un acercamiento después de todos estos años.

Diego Matamoros llega al programa con muchas novedades que contar tras haber estado apartado de la esfera mediática. Sin negarse a contestar a ninguna pregunta, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se abre en canal para hablar sobre su vida personal y aclarar si está de nuevo enamorado. Además, desvela el impacto que ha tenido su enfermedad en su cambio físico y recuerda el acuerdo de confidencialidad que tiene con Carla Barber.