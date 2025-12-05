Lorena Romera 05 DIC 2025 - 17:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido a las urgencias del hospital con su hija: su diagnóstico

Fani Carbajo ha acudido con su hija al hospital. La que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', y concursante de 'Supervivientes All Stars', ha dado la última hora sobre el estado de salud de Victoria a través de su perfil de Instagram, donde también se ha desahogado sobre este problema de salud de su pequeña.

La creadora de contenido lleva algunos días muy preocupada por la menor, que el pasado mes de septiembre cumplía su primer año de vida. La nacida en Madrid, después de estar observándola durante un tiempo, ha decidido llevarla a las urgencias del hospital para que la valoren, ya que no estaba experimentando ninguna mejoría. Todo lo contrario.

A través de sus stories de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido una imagen de la sala de espera del hospital, donde de ha visto obligada a acudir con su niña. "No mejora", le ha contado la creadora de contenido a sus seguidores, con los que tiene una relación muy estrecha y que ya sabían que la peque lleva desde hace algunos días con problemas de estómago.

En el hospital le han dicho que, al no tener fiebre, no presentar otros síntomas y seguir teniendo actitud para jugar, que vuelva a casa y la tenga en observación. Eso sí, le han retirado la lactosa de su alimentación y han recogido una muestra de sus heces.

"En estos días me llaman, espero que no sea nada y se quede en eso… en un virus, pero es que lleva dos semanas así", ha comentado la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', que empieza a estar preocupada por la salud de su hija.

Lo que la hace estar tranquila es que "en la escuela está muy bien y en casa igual", y que Victoria "nunca pierde la sonrisa". Ahora solo queda "esperar a los resultados", cuenta Fani Carbajo tras acudir a las urgencias del hospital con su hija, que acaba de cumplir un año.