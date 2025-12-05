Kiko Jiménez enseña los efectos secundarios tras sufrir shock loss después del injerto

Rocío Molina 05 DIC 2025 - 13:22h.

El exconcursante de 'Supervivientes' está sufriendo shock loss tras el injerto: la foto que ha compartido para mostrarlo

Los retoques estéticos de Kiko Jiménez más allá del injerto capilar: cerca de 30.000 euros invertidos

Compartir







Kiko Jiménez ha compartido algo muy privado con sus seguidores. El exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado cómo está su pelo tras sufrir shock loss, un fenómeno temporal o efecto secundario normal y transitorio dos meses después de su injerto de pelo.

Con naturalidad, tal y como ha ido contando todo lo relativo a este proceso, el novio de Sofía Suescun no ha ocultado lo que está viviendo en la fase conocida como shock loss o de desierto, que dura alrededor de un mes. Para ello, Kiko Jiménez se ha quitado la gorra y ha mostrado una imagen en la que se puede apreciar que tiene menos pelo de lo que tenía antes de la intervención.

PUEDE INTERESARTE La casa que Sofía Suescun y Kiko Jiménez querrían tener en la costa: valorada en más de medio millón

Adelantándose a lo que le puedan decir o preguntar después de compartir esta foto en sus historias de Instagram, Kiko Jiménez ha dado la explicación de por qué se le ve menos pelo en esta instantánea en la que aparece con la cabeza al descubierto y habiendo pasado dos meses después de su injerto.

"Estoy en la fase de pérdida de pelo (shock loss) se puede apreciar en la foto, es algo normal. El pelo se cae para volver a salir con más fuerza", ha contado el exconcursante de 'Supervivientes All Stars' para que se entienda en el momento en el que está en esta actualización que ha dado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un efecto secundario tras el injerto de pelo que puede tender a desmotivar aunque sea pasajero. Sin embargo, Kiko Jiménez se lo está tomando con mucha filosofía, tal como ha contado a sus seguidores. "Estoy motivado. Lo peor ya se ha pasado y hay que esperar y tener paciencia para que empiece a florecer después de la siembra", ha reconocido sin dudar de tirar del humor ante su comunidad digital.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sabiendo que esto es totalmente normal, que el shock loss no se puede impedir y que no es nada preocupante, el novio de Sofía Suescun ha querido lanzar un mensaje para aquellos que tienen inseguridades y dudan en hacerse un trasplante capilar.

Él lo tiene claro. Se lo volvería a hacer sin dudarlo. Y, de hecho asegura que este es un buen momento para dar el paso. "Ahora es la mejor época para hacerte un injerto, para primavera pelazo", ha respondido optimista.