Manuel González y Gabriella Hahlingag se han visto las caras en 'El debate de las tentaciones'

Manuel González y Gabriella Hahlingag coinciden por primera vez en un plató tras su ruptura y el escenario no ha sido otro que el de ‘El debate de las tentaciones’, donde ambos han protagonizado un reencuentro en el que la tensión era más que evidente y hasta podía cortarse con un cuchillo.

Hace poco más de un mes que ambos rompieron su relación por unos motivos que Amor Romeira desveló en el programa ‘En todas las salsas’ de Mtmad y, desde entonces, no habían vuelto a sentarse el uno frente al otro y solo se habían dirigido indirectas a través de las redes sociales.

La protagonista de la ruptura ha explicado que llevaban mucho sin verse y ha especificado cuál fue el último día que lo tuvo delante: “Desde que cogió sus cosas y se fue de mi casa, hace dos meses casi”, explicaba la que fue tentadora VIP en ‘La isla de las tentaciones 8’ y mantuvo un idilio con Montoya.

Tras explicar eso, Gabriella Hahlingag se ha mostrado muy tajante y ha reaccionado a las últimas palabras que Manuel González le dedicó en ‘El debate de las tentaciones’, donde dijo que se avergonzaba de haber estado con ella: “En vez de hablar conmigo, decidió venir aquí y contar cuatro tonterías al aire”, apuntaba.

Gabriella Hahlingag acusa a Manuel González y a su hermana

Una de las preguntas que no podía faltar en este reencuentro era la que le ha formulado Sandra Barneda a Gabriella Hahlingag. La presentadora, con el objetivo de resolver los rumores que han señalado a la extentadora, no dudaba en plantearle la pregunta de si realmente le había sido infiel a Manuel González.

Ante esa cuestión, la ex de Álex Girona se ha mostrado muy tajante y lo ha negado con mucha contundencia. Pero eso no ha sido otro, después de eso, ha señalado directamente al de la ‘manita relajá’ y a su hermana, Gloria: “En cuanto a lo que se ha filtrado sobre mí, ellos lo sabían todo. Como yo dejé la relación, ellos han decidido filtrarlo y hacerse los sorprendidos”, apuntaba ella.

Manuel González responde a Gabriella Hahlingag

Por su parte, tras escuchar a Gabriella Hahlingag señalarlo directamente a él y a Gloria, su hermana, no ha querido quedarse callado y ha respondido muy tajante con unas palabras que no han sentado nada bien a la que ha sido su última novia y que ella ha visto un tanto incongruentes.

Si quieres ver qué es lo que le ha dicho el de 'la manita relajá' a la mujer con la que rompió su relación hace poco más de un mes, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.