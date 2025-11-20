Lorena Romera 20 NOV 2025 - 14:30h.

Kiko Rivera ha comunicado una feliz noticia. El hijo de Isabel Pantoja ha emitido un comunicado en el que ha explicado que ha decido dar un paso que marca un antes y un después para él. El dj reconoce que es algo a lo que "nunca se había atrevido" y que ahora, tras su ruptura con Irene Rosales y en este momento de cambios para él, es hora de asumir este reto.

El que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha sincerado nuevamente en este comunicado que ha emitido a través de su perfil de Instagram. Y es que, después de su entrevista en '¡De Viernes!', en la que se pronunció sobre todos los frentes abiertos que tenía pendientes (desde la separación y la nueva relación de su ex, pasando por su situación sentimental, hasta la relación con su madre y el perdón a su hermana), parecía que poco le quedaba por decir al cantante.

Pero nada más lejos de la realidad. "Siento que estoy entrando en el mejor momento de mi vida. La vida me ha dado la oportunidad de empezar otra vez, pero esta vez con más claridad, más fuerza y con los pies en el suelo. He tropezado, he fallado, he perdido tiempo… pero también he aprendido", comienza expresando el primo de Anabel Pantoja, que si tiene algo claro es que no va a tropezar con la misma piedra.

"Os prometo algo: no voy a repetir los mismos errores. Ahora voy a apostar por mí. Voy a arriesgar con lo que antes me daba miedo, en lo personal y en lo profesional", escribe el compositor, que se ha propuesto poder transmitir esto que está sintiendo con sus nuevos temas y que "signifiquen algo distinto para cada uno". Ahora mismo, su principal objetivo con la música no es solo "contar su historia", sino que quienes la escuchen "se encuentren en ella".

Aunque dice que ha sido "sin planearlo", Kiko Rivera reconoce que la mayoría de estas canciones las ha escrito en los últimos cuatro meses, coincidiendo con el fin de su matrimonio. "Ha sido como una explosión creativa que no podía parar", reconoce el artista, que ha contado que cree que es hora de lanzarse a la piscina y hacer algo que no había hecho nunca antes. "Hay algo que nunca me había atrevido a hacer, pero creo que ha llegado el momento: estoy pensando en sacar mi primer disco", ha desvelado.

Una muy buena noticia para sus seguidores, que ya pueden disfrutar del primer adelanto de este álbum debut. "Podéis escuchar la primera de las canciones que formarán parte de él Pa ti na' má. Muy pronto os voy a decir la fecha del primer single. Y para 2026… llegará el disco", celebra Kiko Rivera, que ha anunciado esta feliz noticia tras su entrevista en '¡De Viernes!', a la que responderá este viernes su hermana, Isa Pantoja.