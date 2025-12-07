La heredera al trono de los Países Bajos celebra su cumpleaños en una etapa llena de cambios en su vida

Amalia de Holanda, la otra carrera que estudiará y siguiendo los pasos de Leonor

Este domingo 7 de diciembre, la heredera al trono de los Países Bajos, Amalia de Holanda, cumple 22 años, y este cumpleaños llega en una etapa de cambios en su vida.

La hija de los reyes Guillermo y Máxima no solo se acerca cada vez más a su futuro papel institucional, sino que ha decidido formarse en el ámbito militar, un camino poco habitual para una princesa en Europa y en concreto para su familia real -es la primera mujer en entrar al ejército-, aunque no del todo inédito entre las nuevas generaciones de 'royals'.

Su formación militar

Este año, Amalia ha dado un giro inesperado a su perfil: fue admitida en el programa de formación de reservistas del Defensity College, dependiente del Ministerio de Defensa neerlandés.

Oficialmente ha sido nombrada, por decreto, marinera de tercera clase en la Marina Real y soldado de tercera clase en el Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea. Su objetivo: convertirse, tras completar la formación, en reservista. La formación combina estudios teóricos con un puesto de trabajo a tiempo parcial en Defensa, compatible con sus estudios universitarios.

El programa que cursa le permitirá trabajar uno o dos días a la semana como 'work-study', es decir, 'estudiante-trabajador'. Cuando termine su entrenamiento básico, podría alcanzar el rango de cabo.

Cabe destacar que Amalia se une a las Fuerzas Armadas por voluntad propia y sin percibir un salario: según ha trascendido, su dedicación militar está pensada como formación personal y profesional, no como una carrera militar al uso.

Su condición de miembro de la realeza la ha llevado, inevitablemente, a compararla con otras jóvenes herederas que también han optado por una formación militar o similar, como la princesa Leonor, que se encuentra inmersa en su última etapa de la instrucción en la Academia de San Javier.

Aunque en los Países Bajos la formación militar no es obligatoria para la monarquía -en España el rey ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas-, la decisión de Amalia es una clara señal de compromiso con su posición.

Al mismo tiempo, cursa un grado de Derecho Holandés en la Universidad de Ámsterdam tras completar con éxito el de Política, Psicología, Derecho y Economía en el mismo centro académico.

Amenazas, exilio y cierta polémica

Aunque la vida de Amalia ha estado marcada por privilegios, también ha estado marcada por varios trágicos sucesos. En 2022 se enfrentó a amenazas del crimen organizado, en concreto la Mocro Mafia, contra su persona. Incluso habían organizado un plan de secuestro.

Dos años antes un exmilitar fue condenado por amenazar a la heredera al trono, llegando a colarse en la residencia en la que antes vivía la familia real holandesa, Villa Eikenhorst. Fue condenado a tres meses de prisión y a permanecer en una clínica de salud mental para recibir "tratamiento psiquiátrico obligatorio".

Todo ello obligó a la Casa Real de Holanda a tomar una decisión clara: enviarla, por un tiempo, al extranjero. Durante un año su refugio fue, casualmente, Madrid, en España, mediante un programa de intercambio entre la Universidad de Ámsterdam y la IE University. A principios de 2024 regresó a los Países Bajos.

El futuro: incógnitas institucionales y académicas

Amalia cumple 22 años en un momento de transición. Por un lado, su formación militar y académica parece orientarla hacia un papel más activo dentro de las instituciones neerlandesas y con una preparación que le permita asumir sus obligaciones como heredera.

De hecho, este año se ha dejado ver en numerosos compromisos junto a su padre, el rey Guillermo, y sustituyendo a su madre, una evidencia clara de que poco a poco va acercándose más a su papel como futura reina del país.

Por otro lado, su doble condición de estudiante y reservista deja abiertas varias preguntas: si optará por continuar en la reserva tras completar su formación o si continuará con un papel más activo en defensa, diplomacia y relaciones internacionales.