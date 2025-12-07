Natalia Sette 07 DIC 2025 - 09:25h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' cuentan por qué no podrán llevar a cabo lo que tenían planeado para estas navidades

Violeta Crespo y Edi Insua se sinceran una vez más con sus seguidores a través de su canal #Violedi. Antes de entrar a la casa de ‘Gran Hermano 20’ y darle una enorme sorpresa a todos los concursantes , la pareja cuenta que no habían pasado por su mejor momento en las últimas semanas. Además, los influencers desvelan el motivo por el que sus planes de futuro se han visto frustrados.

Cómo una pareja más que consolidada, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ han compartido en varias ocasiones todos sus planes de futuro. Comprarse una casa , tener un perrito, casarse…Sin embargo, uno de sus planes se ha visto frustrado. “Las expectativas se vienen abajo”, comienza explicando el gallego. El plan que se les ha visto truncado está relacionado con las navidades, y con las muchísimas ganas que tenían de pasarla juntos.

Es la primera navidad que la pareja va a pasar siendo una pareja oficial. Aunque tenían todo planeado al dedillo, algo ha surgido que les ha hecho cambiar los planes radicalmente. “Es por algo de Edi”, explica Violeta. El gallego, apenado, cuenta que le ha surgido algo a lo que no puede decir que no, y aunque le produce mucha tristeza, han tenido que aplazar lo que realmente querían hacer para fin de año.

Violeta y Edi desvelan el plan que querían hacer y que se ha visto truncado

Sinceros como siempre, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ comparten con sus seguidores cuál es el plan que se les ha frustrado. “Teníamos muchísima ilusión por ir a Nueva York”, anuncia Edi. Sin embargo, este año no va a poder ser y explican los motivos. Aunque están tristes por no poder llevarlo a cabo, los influencers comparte también los planes alternativos que han pensado en hacer.

Tras una semana alejados de su canal #Violedi, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se ponen de nuevo frente a la cámara para contar cómo han sido estas últimas semanas y por qué no han pasado por su mejor momento. Además, los influencers cuentan sus planes navideños y qué harán en el puente de diciembre ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!