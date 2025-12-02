Laura Ceballo 02 DIC 2025 - 18:56h.

El gallego se ha sincerado en la casa de Tres Cantos recordando sus inicios con Violeta

Edi Insua y Violeta Crespo visitan la casa de 'Gran Hermano 20' y los concursantes enloquecen con su regalo: "Para que os motivéis"

La tarde de este martes, Edi Insua y Violeta Crespo han visitado la casa de 'Gran Hermano 20'. La pareja ha sorprendido a los concursantes con su llegada, pero aún más con su regalo. Y es que, los exparticipantes de 'Gran Hermano 19' les han sorprendido ni más ni menos que con cuatro tabletas de chocolate.

Esta semana, los concursantes se enfrentan a la mítica prueba semanal de baile, y ese ha sido precisamente el motivo de la visita de Edi y Violeta. La pareja les ayudará a preparar las coreografías. Ella brindará su ayuda a los chicos, mientras él lo hará con las chicas.

Así que, mientras Violeta ensayaba en primer lugar en la pista de baile con los chicos, Edi se tomaba un café con las chicas en la cocina. Desirée ha aprovechado la ocasión para preguntarle acerca de su relación con Violeta y, sobre todo, por sus inicios al salir de la casa de Guadalix.

"Cuando salí de la casa, mi cabeza estaba en pasar tiempo con mi familia y aprovechar el momento. Estaba como muy obsesionado con eso, enfocado. Después con ella, ella estaba en el mismo modo que yo", ha comenzado.

Ha sido entonces cuando les ha confesado cómo se dio cuenta de que se había enamorado de ella: "De hecho, yo me di cuenta, al distanciarnos un poco, de que estaba enamorado de ella". "¡Qué bonito!", han reaccionado todas las chicas.

Desirée asegura que tiene "el corazón cerrado"

Acto seguido, Desirée ha compartido en qué momento se encuentra actualmente su corazón: "Yo tengo el corazón cerrado gracias a mi amiga Rocío. Yo antes era muy sensible y enamoradiza. Ahora ya no. Me han roto el corazón muchas veces. Es más, yo ahora noto que alguien me gusta un poquito, y me alejo", ha asegurado.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

