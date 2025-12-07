Marta Granero, de ‘MYHYV’, acaba de comprometerse con su novio y padre de su hija

La vida de Marta Granero, exparticipante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, cambió por completo desde el momento en el que decidió participar en el programa de citas de Telecinco. Actualmente, ha encontrado la estabilidad y el amor que tanto buscaba junto al guardameta del Rayo Vallecano Daniel Cárdenas.

La catalana daba la bienvenida a su primera hija, Isabella, el pasado mes de enero. Una niña muy deseada a la que esperaban con los brazos abiertos y a quien se dedica en cuerpo y alma. Si vida transcurre ahora entre pañales, biberones, siestas y recuperación postparto.

La extronista es una persona muy familiar, a la que le gusta compartir du día a día en familia. Viajes, moda, deporte, estilo, cuidad personal y mucho amor abundan en sus perfiles de redes sociales, así como su romántica pedida de mano.

Madre recién estrenada

El año 2025 es muy importante en la vida de Marta Granero, pues el 5 de enero se convertía en madre. Isabella llegaba con un pan debajo del brazo para revolucionar la vida de la catalana y su pareja el futbolista Daniel Cárdenas. “Familia, ha sido increíble. Gracias al hombre de mi vida por todo el soporte, sin ti no habría podido estar tan tranquila durante este proceso. Te amamos, papá”, compartía en redes sociales.

Tras nueve meses de espera, compartiéndolo en redes sociales y preparándose mental y físicamente para la llegada de la pequeña, ahora está en pleno disfrute de su maternidad. Carritos, bodies y compras infantiles, forman ahora parte del día a día de la joven que está inmensamente feliz con la familia que ha formado.

A pesar de que sus días parecen el día de la marmota, saca tiempo para ir al gimnasio y recuperar su figura tras la maternidad.

Pero antes de convertirse en madre ya tenía de perritos de los que ocuparse, Iron y Chloe, dos Pomerania con los que comparte vivencias.

Sus padres y su hermano son una parte muy importante de su vida, uno de sus mayores apoyos que le han acompañado en todas las etapas de su vida.

A un paso del altar

Cuando Marta Granero y Daniel Cárdenas se conocieron y empezaron su relación sentimental tuvieron claro el verdadero significado de la palabra amor. Desde entonces no se han separado y cada día avanzan en su relación. “Feliz primer cumpleaños de super mami! Gracias por traer a este mundo la cosita más bonita que podría tener jamás. Gracias por cuidarnos tanto y tanto a los dos, por tu cariño, por tu comprensión, por ser mi mitad y sobre todo, por ser ese apoyo que me anima a continuar siempre cuando cree uno que no puede más. ¡Te amamos mamá! Felices 32”, le felicitaba el futbolista el pasado 20 de marzo por sus 32 vueltas al sol.

A pesar de que tener un hijo es el mayor compromiso con una persona, Daniel sorprendía a su pareja en la boda de unos amigos, hincando rodilla y pidiéndole matrimonio delante de los allí presentes. “And she said… yes!”, compartía el futbolista en un vídeo para la eternidad en la relación de la pareja. “Y que verdad que de una boda sale otra. Gracias R&J fue una boda preciosa, y un día inolvidable. Sí quiero todos los días de mi vida”, publicaba la futura novia en un carrusel de fotos de aquel día inolvidable.