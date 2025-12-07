Varias parejas hicieron historia en el reality de convivencia de Telecinco

La vida de Juan Quintana, un año después de ganar 'Gran Hermano': de sus proyectos a su relación de pareja

Compartir







El 23 de abril del año 2000 es una fecha marcada en el calendario para todos los amantes de los realities. Ese día empezó en Telecinco, la primera edición de 'GH', desde entonces hasta ahora han sido la friolera de 32 ediciones, contando las ediciones de anónimos que han sido 19, ocho para 'GH VIP', tres ediciones de 'GH DÚO' y dos 'GH: El Reencuentro'. El entorno de la casa es perfecto para encontrar el amor, el propio formato del reality permite que la gente se conozca y surja el amor.

Los concursantes de 'GH' conviven intensamente en un espacio cerrado, aislado del mundo exterior. Esta cercanía constante facilita que las barreras sociales se rompan. Al estar todo el día juntos, compartir tareas, confidencias, alegrías y dificultades, se crean vínculos muy profundos, favoreciendo que las emociones afloren de manera rápida y auténtica. Muchos de los romances surgidos en el reality, comienzan con flechazos, miradas, confidencias tardías, coqueteo. Al mismo tiempo, la presencia de cámaras intensifica la experiencia, tanto para los concursantes como para el público.

La casa de Guadalix de la sierra es todo un “laboratorio emocional”, en sus paredes han surgido algunas de las parejas más icónicas como las formadas por Inma González y Pedro Oliva, Juanma Furió y Azahara Luque, Suso Álvarez y Sofía Suescun, María 'La Jerezana' Sánchez y Hugo Pierna, Han Wang y Aritz Castro, Jorge Berrocal y María José Galera, Sabrina y Ángel, Susana y Gonzalo, Rodrigo y Bea “Naranjita” y Yolanda “Yoli” y Jonathan. Estas relaciones forman parte de la historia de ‘GH’ demostrando que el formato acelera el vínculo emocional. ¡Estas son las diez parejas más icónicas de 'GH'!

Inma González y Pedro Oliva (GH 4)

Inma González y Pedro Oliva se conocieron en ‘Gran Hermano 4’, donde él terminó convirtiéndose en ganador de la edición. Su conexión fue inmediata y, tras salir de la casa, consolidaron su relación, pasando por el altar en 2004 y dando la bienvenida a su hija Paola en 2006.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Durante muchos años fueron una de las historias más sólidas surgidas del reality, aunque finalmente anunciaron su separación tras 17 años juntos. A pesar de la ruptura, han mantenido una buena relación por el bienestar de su hija.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Juanma Furió y Azahara Luque (GH 15)

Juanma y Azahara protagonizaron uno de los romances más intensos de su edición, pese porque ella tenía pareja fuera al entrar en la casa. La convivencia los llevó a desarrollar un vínculo innegable y, al finalizar el programa, Azahara dejó su relación anterior para comenzar una vida junto a Juanma. Desde entonces han formado una familia estable con sus dos hijos, Natura y Delmar, convirtiéndose en una de las parejas más duraderas salidas del reality.

Suso Álvarez y Sofía Suescun (GH 16)

Sofía Suescun, concursante junto a su madre y finalmente ganadora de ‘GH 16’, vivió dentro de la casa un romance tan apasionado como turbulento con Suso Álvarez. Su química marcó la edición, aunque su relación estuvo llena de altibajos, tanto dentro como fuera del concurso. Fuera de la casa tuvieron encuentros, desencuentros y momentos mediáticos, pero nunca lograron mantener una relación estable.

María “La Jerezana” Sánchez y Hugo Pierna (GH 12+1)

María y Hugo vivieron una historia inesperada en ‘GH 12+1’, especialmente porque él tenía pareja fuera del programa. La convivencia los llevó a confiar el uno en el otro hasta enamorarse, formando una de las relaciones más comentadas de la edición. Al salir del concurso continuaron juntos durante 12 años. Ahora, cada uno ha rehecho su vida.

Han Wang y Aritz Castro (GH 16)

Han Wang y Aritz Castro protagonizaron una relación llena de complicidad y conexión emocional en ‘GH 16’, convirtiéndose en una de las dinámicas más comentadas de la edición. Aunque su historia fue intensa dentro de la casa, fuera del programa no continuaron como pareja sentimental.

Jorge Berrocal y María José Galera (GH 1)

En la histórica primera edición de 'Gran Hermano', Jorge Berrocal y María José Galera vivieron uno de los primeros fenómenos románticos televisados del formato. Aunque ella fue la primera expulsada, su relación continuó fuera, convirtiéndose en protagonistas habituales de la prensa del corazón. Con el tiempo la relación se deterioró y acabaron separándose, sin hijos en común. Aun así, siguen siendo una referencia obligada cuando se habla de parejas icónicas de GH.

Sabrina Mahi y Ángel Tous (GH 2)

Sabrina Mahi y Ángel Tous formaron una de las relaciones más peculiares de 'GH 2' marcada por la intensidad emocional y por la actitud ambigua de él dentro de la casa. Pese a las dudas iniciales, tras el programa decidieron iniciar una vida juntos y llegaron a casarse, sorprendiendo a los seguidores. Sin embargo, con el tiempo su matrimonio terminó en divorcio y no tuvieron hijos. Su historia se recuerda por la evolución tan inesperada que tuvo fuera del concurso.

Susana Molina y Gonzalo Montoya (GH 14)

Susana Molina y Gonzalo Montoya comenzaron una relación cargada de química, discusiones y reconciliaciones durante 'GH 14', convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas de la edición. Tras el concurso continuaron su historia, aunque con altibajos significativos. Finalmente, terminaron su relación tras participar en ‘LIDLT’.

Rodrigo Fuertes y Bea Retamal “Naranjita” (GH 17)

Rodrigo Fuertes y Beatriz Retamal, conocida como “Bea Naranjita”, protagonizaron en 'GH 17' una relación fresca, espontánea y llena de momentos emblemáticos que conquistaron a la audiencia. Tras salir del programa continuaron juntos durante un tiempo, convirtiéndose en una pareja muy querida por los espectadores, aunque finalmente su relación no prosperó a largo plazo.

Yoli y Jonathan (GH 15)

Yoli y Jonathan se conocieron en 'GH 15' y vivieron un romance tierno, con momentos de complicidad y también incertidumbre. Una vez terminado el concurso, decidieron apostar por su relación y continuaron juntos fuera, donde consolidaron su historia de amor durante varios años. Se casaron y tuvieron una niña. No obstante, lo suyo finalmente terminó y ahora mantienen una buena relación.