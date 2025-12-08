La hija de Karina actualiza el estado de salud de la artista tras su paso por quirófano

'¡Vaya fama!' ha hablado con Azahara, la hija de la artista, que actualiza el estado de salud de su madre

Karina anuncia su inminente paso por quirófano: "Estoy confiada de que saldrá bien"

Hace tan solo unos días, Karina anunciaba a través de sus redes sociales que se alejaba temporalmente debido a que tenía que pasar por quirófano de manera inminente. El aviso preocupaba a sus seguidores, aunque la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se mostraba tranquila y afirmaba que ''todo saldrá bien''.

La cantante fue operada de la cadera y '¡Vaya fama!' ha intentado ponerse en contacto con ella, aunque aún no se encuentra en condiciones de hablar, pero quien sí lo ha hecho ha sido su hija Azahara, que explica que su madre está ''genial de ánimo'', aunque continúa recuperándose.

Además, ha explicado todos los detalles sobre la operación y ha pedido que la gente no se preocupe: ''Ya está estupenda, bien de ánimo y genial. La operación ha ido fantástica y maravillosa, pero como todas las operaciones, hay que dar tiempo al tiempo'', cuenta Azahara.

''No se ha caído ni nada, simplemente es una operación de cadera por desgaste del hueso. Entonces la han operado y le han sustituido un lado de la cadera completo. El miércoles vamos a que le quiten las grapas que tiene. O sea, que la movilidad ahora mismo es en casa y muy reducida'', añade la hija de la artista.

Por otro lado, explica por qué no ha reaparecido en redes: ''Ella de ánimo está súper contenta porque ya no le duele, ahora mismo lo típico, le tiran los puntos, pero ya no tiene ese dolor constante en el hueso que la tenía mártir. Ve la luz al final del túnel, se mueve en casa para arriba y para abajo, va al baño, se levanta para la cocina. No sube nada redes porque para subir algo mínimo te tienes que arreglar un poco y maquillarte y dice, mira paso, no tengo ganas''.

El mensaje de Karina a sus seguidores

La cantante hacía público el diagnóstico que le ha obligado a pasar por quirófano. La artista explicaba que se sometía a la operación para llegar en las mejores condiciones posibles a las fiestas de Navidad y hablaba abiertamente y sin tapujos de su problema.

"Queridos, amigos os comento que voy a estar unas semanas sin hacer vídeos, sin comentar cosas, porque me van a hacer una intervención en la Sanidad Pública en mi cadera derecha, que siempre sabéis que vengo de ella quejándome", explicaba la cantante a sus seguidores.

Y aunque se trata de una intervención que, en principio, no conlleva muchos peligros, no deja de ser un motivo de preocupación para la cantante: "Yo estoy confiada y va a salir todo de diez. Os mando muchísimos besos, que os cuidéis mucho".