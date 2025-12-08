Carlos Otero 08 DIC 2025 - 18:00h.

La barcelonesa, de 22 años, participó como pareja de Álvaro en la octava temporada de 'LIDLT' y acabaron rompiendo

Álvaro Rubio desconcierta con su vídeo tras la hoguera con Mayeli Díaz: la hipótesis de los fans de 'La isla de las tentaciones 9'

La noticia del embarazo de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz sigue dejando en shock al universo Outdoor. La pareja se conoció el año pasado en 'La isla de las tentaciones': ella era una de las solteras de Villa Montaña y él acudía al programa para poner a prueba su relación de dos años con Alba García. Precisamente en ella ponemos hoy la atención, ya que no ha vuelto a la televisión desde que terminó la pasada temporada del reality.

Compagina su faceta de influencer con estudios y teletrabajo

La joven barcelonesa, de 22 años, ha reforzado su presencia en redes sociales tras su paso por el programa. En un reel que compartió el pasado 13 de noviembre explicó sus rutinas cotidianas: teletrabaja por las mañanas como administrativa en la empresa familiar y por las tardes estudia un grado de Auxiliar de Enfermería.

Su participación en el reality de Telecinco junto a Álvaro Rubio también le ha permitido consolidarse como creadora de contenido en redes sociales. En Instagram cuenta con más de 160.000 seguidores y su feed está lleno de experiencias relacionadas con actividades lúdicas y viajes. Su última escapada fue un viaje de ensueño a Maldivas, aunque también ha estado en Kenia realizando voluntariado.

Muy presumida, la apariencia física es muy importante para la joven barcelonesa: acumula pedidos de productos y no deja pasar su rutina de skincare. Además, es muy deportista y acude todos los días a un gimnasio cercano para mantener su cuerpo tonificado y en plena forma. "No me gustan mis piernas, que a la mínima adelgazan", declara.

Su vida sentimental tras dejarlo con Álvaro Rubio

La relación de Alba García con Álvaro Rubio empezó en 2022 y llegó a 'La Isla de las Tentaciones' en plena crisis, a pesar de que no había infidelidades demostradas. "Estamos aquí más que nada porque mi novio tiene fama de ser infiel, porque lo ha sido con sus exparejas. Desde que yo empecé con él me ha demostrado que puedo confiar en él y no me ha fallado. Esta va a ser la verdadera prueba de amor para saber si ha cambiado o no", contó al llegar al programa.

Tras liarse con Borja, soltero de Villa Playa que era amigo íntimo de Álvaro, y cortar con él en la Hoguera Final (decidió irse sola), la joven sigue buscando su media naranja. Después de su rollete con Borja en la isla, hubo rumores que la relacionaron con Álex Girona, el ex de Marieta de la temporada 7, aunque aquello no fructificó: "Es una niña muy mona, pero no hemos tenido nada", dijo él.

Este otoño también se la vio en actitud cómplice con Manu Vulcán, participante de 'Gran Hermano 19' y ex novio de Laura Galera. "Tenemos tema", tuiteó una cuenta de salseos. Sin embargo, Alba intentó mantenerse al margen de polémicas: "Ahora no me veo preparada para nada serio. Pienso en mí", afirmó.

Amigas y apoyos

Lo que no ha cambiado tras su experiencia televisiva es su entorno: aunque tiene buen rollo con Anita Williams, sigue saliendo con sus amigas de siempre y tiene en su hermana menor a su mejor aliada. "De carácter es igual que yo, una pava, aunque es más vergonzosa que yo", contaba en un vídeo de MTMAD.