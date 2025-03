Aunque en su perfil de Instagram no queda ni rastro de su pasado como morena , la exparticipante de esta última edición de 'La isla de las tentaciones' ha querido sincerarse con sus seguidores, publicando una historia temporal en la que se puede ver cómo era su pelo antes de teñirse de rubia . Una imagen que ha acompañado con un irónico mensaje para su pelo: " Malas noticias para mi pelo pero... soy team rubio ", dejando claro que, por el momento, no piensa volver a su color natural y que se siente mucho mejor luciendo una melena rubia.

Además, también ha recordado recientemente que este no ha sido el único cambio radical al que se ha sometido. En una de estas confesiones, Alba ha contado que en el pasado se ha cortado el pelo por encima del hombro y se ha teñido de blanco. "Ahora miro fotos de cómo me quedaba y digo: aún tenía mucha cara de niña, no me quedaba del todo bien... pero yo creo que ahora me quedaría bien", ha comentado, dejando abierta la posibilidad de repetir con este atrevido look.