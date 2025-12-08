Fiesta Madrid, 08 DIC 2025 - 17:00h.

La pareja de la cantante se pronuncia sobre las últimas declaraciones de Rosario Mohedano

El juicio por el robo a María del Monte ya tiene fecha: así será la estrategia de defensa de Antonio Tejado

Antonio Tejado se enfrenta a una petición de 30 años de cárcel y a 28 de la acusación particular que lidera su tía María del Monte por ser presuntamente el autor intelectual del robo en casa de la cantante. Se le acusa de cinco delitos, y además de los años en prisión, el juez le solicita una fianza de 639.000 euros -se le embargarían varios bienes en caso de no poder depositarlos-.

Así las cosas, el sobrino de la andaluza sufre un nuevo revés judicial después de que la Audiencia Provincial de Sevilla desestimase los dos recursos de apelación con los que pretendía evitar la entrada en prisión.

Inmaculada Casal, pareja de María del Monte, se ha pronunciado sobre el varapalo judicial de Tejado. Asegura que no están atravesando un buen momento, pero que confían en el poder judicial. "Está en manos de la justicia", asegura nada más ser preguntada por ello. La pareja de la artista cree que queda aún tiempo para que el caso judicial se cierre. "Esto tardará creo que como mínimo un año, y a esperar y confiar en la justicia y en la presunción de inocencia de todo el mundo", explica como podemos ver en 'Fiesta'.

Inmaculada Casal, sobre las declaraciones de Rosario Mohedano: "Lo respeto"

Pese a su buena actitud, la pareja de María del Monte reconoce que no está siendo nada fácil la apertura de un juicio oral contra el sobrino de la cantante por supuestamente ser el líder del robo en su vivienda de Ginés en agosto de 2023. "No es algo agradable, no estamos bien. Pero a esperar que es lo que hay que hacer", comparte.

Por último, Casal ha hablado sobre las últimas declaraciones de Rosario Mohedano sobre su relación con Antonio Tejado, con el que tiene un hijo en común. "Salí corriendo cuando mi bebé tenía 4 meses", asegura.

"Cada uno cuenta la historia como le viene, yo lo respeto. Me parece muy bien y nosotros a esperar lo que nos diga la justicia", expone Inmaculada Casal.