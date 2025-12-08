Barei, representante española en Eurovisión 2016, se moja y dice si la decisión de salir del festival ha sido acertada: "Somos bastante incoherentes"
La cantante considera que esta misma vara de medir se debería aplicar a otras disciplinas
La salida de España de Eurovisión por el apoyo de la Unión Europea de Radiodifusión a Israel continua dejando titulares. Tras compartir los eurofans su disgusto pero también su entendimiento por la ausencia del país del concurso, hay exrepresentantes españoles que han decidido pronunciarse sobre la polémica decisión. La última en hacerlo ha sido Barei, quien cantó 'Say Yay!' en Eurovisión 2016 por España.
El análisis de la cantante sobre la salida de España del certamen
La artista madrileña asegura en 'Fiesta' que coincide en la opinión de José Rodari -experto en Eurovisión- sobre el doble rasero que existe a la hora de dejar participar a unos países y a otros no. "Estoy de acuerdo en que ya en ese momento había otras guerras de por medio y si se permitía participar a unos sí y a otros no...", dice. Con esto se refiere a la expulsión de Rusia y Bielorrusia por parte de la UER del certamen en 2022, cuando el Kremlin decidió invadir Ucrania.
Además, Barei considera que existe "incoherencia" en la decisión a la que se han sumado otros países como Irlanda, Eslovenia y Países Bajos. "Lo que estamos hablando fuera de cámaras, somos bastante incoherentes los seres humanos y ser consecuentes con las decisiones que tomamos suele constarnos mucho", explica.
"Si es en la música, también en otras disciplinas..,"
Barei cree que sea cual sea la decisión que se tome hay que llevarla "hasta el final" y "con todo lo que tendría que ser coherente" con la misma. "Si es en la música, también en otras disciplinas, otras participaciones, otras cosas...", manifiesta.
La cantante de otros temas como 'I don't need to be you' considera que la decisión es acertada, aunque expone varios matices. "Hay que posicionarse, pero hay que se consecuente", comparte.