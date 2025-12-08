Fiesta Madrid, 08 DIC 2025 - 20:05h.

Laura Cuevas, hija del mayoral de Cantora, admite sus problemas económicos en 'Fiesta': "No he calculado"

Laura Cuevas, hija del mayoral de Cantora, admite que no está pasando por un buen momento económico. La exparticipante de realities como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano VIP' reconoce no haber sido previsora con el dinero que tenía ahorrado para sufragar otros gastos, lo cual le ha llevado a un duro varapalo.

"Es verdad que no he hecho una buena gestión, he tenido otros problemas a los que htenido que asumir esos gastos. No he calculado, pensaba que estaba bien...", asegura en directo en 'Fiesta', el programa de Telecinco presentado por Emma García.

Entre los planes de Laura Cuevas no entraba concursar en Honduras durante la edición en la que también estuvieron otros 'celebrities' como Montoya o Pelayo Díaz. "Pocos meses antes de 'Supervivientes' estaba trabajado de 'hostess' en un restaurante. Iba a cambiar al sector inmobiliario, siempre quise ir a 'Supervivientes' y no quise decir que no. Soy muy echada para adelante", explica.

Los motivos de sus problemas económicos

Ahora, Laura Cuevas reconoce que está pasando por un "bache". La televisiva expone los motivos que le han llevado a un mal momento económico. "En tele he estado todos los meses yendo y viniendo, ha sido una mezcla de problemas personales con gastos importantes y también una mala gestión", valora.

Laura Cuevas comparte que está "buscando trabajo" y que no pensaba en ningún momento enfrentarse a esta dura situación. "Alomejor una cree que tiene unos ahorros que son una maravilla y de repente te llega algo y dices 'si es que no tengo'", cuenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Tras ver un pequeño resumen de su trayectoria televisiva, Cuevas hace balance de sus afirmaciones sobre el clan Pantoja. "A pesar de contar muchas cosas de ellos, he sido objetiva", dice.