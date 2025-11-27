La 'influencer' Tineke Younger desvela que una de las gemelas de las que estaba embaraza ha muerto por un desprendimiento de placenta

La creadora de contenido habría sufrido este episodio en su semana 36 de gestación: "Perdimos a nuestra dulce niña"

La creadora de contenido e 'influencer' estadounidense Tineke Tini Younger, conocida por compartir sus trucos de cocina y su día a día en TikTok y en Instagram, ha sorprendido a todos sus seguidores con su último anuncio.

A través de una publicación en sus redes sociales, la joven estadounidense de 24 años ha anunciado que ha sufrido la muerte de una de las gemelas de las que estaba embarazada. La noticia se ha difundido a través de un comunicado compartido en su perfil, en el que aparece junto a su marido y padre de su hija.

El fallecimiento de la gemela de la tiktoker

Con una fotografía en blanco y negro en la que se puede ver al matrimonio cogiendo en brazos a la otra gemela, Tineke Tini Younger comunicaba la noticia del fallecimiento de una de sus hijas.

Al parecer, la creadora de contenido habría sufrido un desprendimiento de placenta que habría provocado el fallecimiento de la pequeña: "Esta no es la publicación que nunca pensé que compartiría una vez que los gemelos vinieron, desafortunadamente a principios de esta semana perdimos a nuestra dulce niña Arya (Baby A) Llegamos a casi 36 semanas que estábamos tan cerca de terminar y conseguir que las chicas terminaran, pero tuve un desprendimiento de placenta y perdimos a nuestra dulce niña".

"Su hermana gemela lo está haciendo muy bien y respira por su cuenta. Ambas son tan hermosas y Arya siempre será homenajeada, su hermana sabrá que es gemela y tiene una hermosa hermana gemela. Voy a tomar un descanso, no estoy seguro por cuánto tiempo pero prometo que volveré. Los quiero chicos", terminaba comunicando la 'influencer'.

¿Qué es un desprendimiento de placenta?

El desprendimiento de placenta que habría sufrido la creadora de contenido estadounidense es una complicación del embarazo que se produce cuando la placenta se separa parcial o totalmente de la pared interna del útero antes del nacimiento del bebé. Esta separación impide que el feto reciba la cantidad adecuada de oxígeno y nutrientes.

Cuando la placenta se desprende antes de tiempo, puede provocar hemorragias internas que afectan tanto a la madre como al feto. Aunque puede ocurrir en cualquier momento después de la semana 20 de gestación, es más frecuente en el tercer trimestre.

Los síntomas pueden variar dependiendo del grado de separación. El más común es un sangrado vaginal repentino, que puede ser leve o abundante. También pueden aparecer dolor intenso en el abdomen, contracciones frecuentes y rigidez uterina. En algunos casos, el sangrado no es visible porque queda oculto detrás de la placenta, lo que hace que el dolor y las contracciones sean las señales principales.

Cuando el desprendimiento es leve y el embarazo aún no ha llegado a término, puede requerirse reposo y vigilancia. Sin embargo, si la separación es importante o el bebé corre peligro, suele ser necesaria una cesárea urgente.

El apoyo de los seguidores a Tineke Younger

La tiktoker relató que la pérdida se produjo de manera inesperada y que todavía está tratando de asimilarlo. El anuncio ha provocado una oleada inmediata de mensajes de solidaridad. Compañeros creadores de contenido, seguidores y usuarios que apenas la conocían se unieron para expresarle cariño, respeto y palabras de consuelo.

Por eso, ahora la comunidad de Tineke Tini Younger se mantiene unida en torno a un mensaje principal: acompañarla a distancia, sin presiones, y permitirle transitar su duelo a su propio ritmo.

De momento, la creadora ha anunciado que se tomará una pausa indefinida de las redes sociales. “No sé cuándo volveré, pero prometo que volveré”, explicó. También pidió privacidad y comprensión.