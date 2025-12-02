Alejandra Rubio ha contado en 'Vamos a ver' cómo será el primer cumpleaños de su hijo

El hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cumplirá un año el próximo viernes 5 de diciembre

Alejandra Rubio, del encuentro Mar Flores y Terelu en el cumpleaños de su hijo: "Todos están invitados"

A falta de tres días para que el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cumpla su primer año, muchas son las especulaciones que se han hecho sobre si las dos abuelas del pequeño, Mar Flores y Terelu Campos, coincidirán es la fiesta.

Después de que Terelu asegurase que estaría en el evento y que no tiene problemas "en coincidir con nadie", la modelo también confirmaba su asistencia.

Pero cuando parecía que ambas iban a coincidir en la fiesta del hijo de Carlo y de Alejandra, nuestra colaboradora ha confirmado en 'Vamos a ver' que su madre "no podrá ir el viernes a la fiesta porque tiene que trabajar".

"No vamos a hacer ni una fiesta grande ni reunión de todo el mundo porque no se puede y mi madre ese día trabaja. Poquita gente y lo iremos celebrando como podamos, no todo el mundo el mismo día", ha explicado en directo.

Alejandra Rubio, sobre los asistentes al primer cumpleaños de su hijo: "No se va a juntar todo el mundo"

Sobre la asistencia de Mar Flores, Alejandra Rubio solamente ha dicho que "no se va a juntar todo el mundo" y ha explicado que la modelo tampoco asistirá el día de la fiesta que celebrarán este viernes: "Ha sido por agendas puras y duras", ha asegurado.

"Las veces se soplan el día de su cumpleaños, el viernes. Los dos somos supersticiosos y no se soplan ni antes ni después. Mi casa está abierta para todos", ha sentenciado nuestra colaboradora en directo.