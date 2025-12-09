Rocío Molina 09 DIC 2025 - 11:15h.

La hija de Terelu Campos y colaboradora de 'Vamos a ver' ha hablado abiertamente de la relación que tiene con sus padres

Alejandra Rubio hace balance de su primer año como madre y pone nota a Carlo como padre

Alejandra Rubio ha concedido una entrevista en el podcast de Nagore Robles 'La casa de mi vecina' y se ha sincerado sobre la relación que tiene con sus padres, Alejandro Rubio y Terelu Campos. La colaboradora de 'Vamos a ver' que acaba de celebrar el primer cumpleaños de su hijo, fruto de su relación con Carlo Costanzia, ahora que es madre entiende algunos de los consejos y reacciones de sus progenitores

La nieta de María Teresa Campos, que se ha hecho un hueco en la televisión y valedora de un asiento de colaboradora, está feliz con los pasos que ha dado a nivel profesional, aunque estos no son los que habrían deseado sus padres, tal como ella misma ha confesado a Nagore Robles. La influencer de 25 años ha admitido que su padre tenía para ella otros planes y también se ha referido a su madre y los consejos que recibe por parte de Terelu Campos.

Aunque la sobrina de Carmen Borrego es poco dada a hablar en público de su padre, Alejandro Rubio, se ha visto con confianza para contar una realidad de su relación con él. Pese a que el empresario está muy orgulloso de dónde ha llegado su hija, no es un mundo que le guste. "Vamos a ser sinceros, para mi padre hubiera sido la leche que hubiera estudiado ADE con no sé qué y que me hubiera quedado con la empresa de la familia", reconoce.

Pese a ese desacuerdo inicial, Alejandra Rubio ha reconocido que este nunca le ha impedido hacer lo que quería y que él fue quien le pagó la carrera para hacer artes escénicas. "Él lo ha respetado. Me ha pagado la carrera de interpretación y yo ya trabajaba y me la podía pagar y me lo ha pagado mi padre", ha explicado.

Por su parte y en referencia a su madre Terelu Campos y la relación que ambas tienen, Alejandra Rubio también ha sido muy clara. La influencer ha reconocido que su progenitora "solo a veces" admite sus consejos a nivel profesional.

"Me suele hacer caso, eh. Hay algunas cosas que yo le he dicho 'Yo creo que esto no o hazlo así'. Pero, claro, yo, que me creo quién me creo, le vas a decir tú a Terelu Campos cómo tiene que hacer las cosas", cuenta y añade "es que para ella es como 'yo llevo 30 años en la televisión y tú no'. Y claro, me tacha de niñata, pero, oye, con toda la razón. Lo que pasa es que yo veo las cosas desde otra perspectiva", ha sentenciado la hija de Alejandro Rubio y Terelu Campos.