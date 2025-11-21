Silvia Herreros 21 NOV 2025 - 12:24h.

Carlo Costanzia se pronuncia sobre su intención de comprarse una casa con Alejandra Rubio tras las últimas declaraciones de Alejandra Rubio diciendo que no comprará la que vende Marta López por "no entrar dentro de sus posibilidades". La exconcursante de 'GH', ha puesto a la venta su espectacular chalet de Pozuelo por más de 1.3 millones de euros. A pesar de haberlo ido a visitar en varias ocasiones, la hija de Terelu ha descartado su compra por su elevado precio.

El hijo de Mar Flores ha sido preguntado por los reporteros de Europa Press por su presunto deseo de adquirir junto a Alejandra Rubio su primera vivienda en propiedad.

El empresario, que a principios de año abría una barbería/estudio de tatuajes en Vallecas, ha respondido de forma amable a los periodistas, a los que, agradecido por el interés mediático que la noticia ha generado, ha decidido responder mientras regresaba al piso de Aravaca en el que vive junto a su pareja y su hijo en común.

"No, no, no. No estamos buscando ninguna casa", niega con rotundidad. Es entonces cuando el entrevistador, contrariado por las palabras de Marta López asegurando que Alejandra Rubio ha visitado la casa que vende por más de 1.3 millones de euros, Carlo responde y remite al reportero a su pareja, que es, según él, a quien le corresponde aclarar los motivos por los que ha acudido a casa de la colaboradora. "Marta López dijo que Alejandra estuvo en su casa viéndola", comenta el reportero. "No. Eso preguntadle a Alejandra, porque eso no es así", responde Costanzia.

En realidad, la actual mujer de Alejandro Huerta, que no ha dudado en compartir su nueva estrategia para no tener que vender finalmente su espectacular chalet, sí que aseguraba haber recibido a Alejandra en su casa, sin embargo, nunca llegó a hacer alusión a los motivos por los que lo habría hecho.

"Es su intimidad y yo se la tengo que respetar. Ella ha venido a ver la casa, sé que hay fotos y eso no lo puedo negar. Las intenciones que las diga ella. En el momento en que un compañero ha quedado conmigo en algo privado, yo no digo más. Yo os digo que tengo la casa en venta porque me voy a otra casa. De mí sí hablo pero de Alejandra no", contaba Marta en 'El tiempo Justo' tras las informaciones de Luis Pliego, director de Lecturas, sobre las supuestas intenciones de la pareja.

Más tarde, la nieta de María Teresa Campos se encargaba de aclararlo todo en 'Vamos a ver'. "No tengo casa ni proyecto de. No tengo dinero, de verdad. Mi intención en un futuro es poder comprarme una casa. Ojalá poder invertir en una vivienda", decía mientras revelaba los motivos por los que decidió ir a ver la de Marta.