Carme Chaparro actualiza el estado de su enfermedad tras su doble operación

La presentadora de 'Informativos Telecinco' ha dado unas declaraciones explicando cómo evoluciona su enfermedad tras su doble operación

Ha pasado casi un mes desde que Carme Chaparro compartiese con sus seguidores que había pasado por quirófano dos veces en un periodo de solo 15 días. Ahora, la periodista y presentadora de Informativos Telecinco ha concedido una entrevista para 'El Español' donde ha actualizado su estado de salud y ha explicado cómo evoluciona su enfermedad y recuperación tras estas dos intervenciones tan seguidas.

El suyo está siendo un proceso difícil por el que lleva meses apartada de la primera línea y del que reconoce que todavía no está preparada para hablarlo abiertamente ni ponerle nombre a su enfermedad. Sin embargo, Carme Chaparro sí que ha dado algunos detalles a los periodistas de cómo está siendo su lenta recuperación tras sus últimas dos cirugías.

Era el pasado mes de noviembre cuando la preocupación en torno a la periodista y escritora incrementaba en torno a su salud al saber que había pasado dos veces por quirófano en menos de 15 días. Sin aclarar en ningún momento el motivo de su dolencia y admitiendo que cuando tengas fuerzas "hablará", lo que sí ha hecho ahora Carme Chaparro es actualizar el estado de su enfermedad y de su recuperación.

"Está siendo muy lento, doloroso y complicado. Pero estoy en las mejores manos. Sigo de baja con una recuperación complicada. Espero estar pronto bien", ha expresado tratando de mostrar ánimo por lo pequeños avances que va experimentando.

"Sigo de baja con una recuperación complicada. Estoy muy medicada. Estoy tomando 10 pastillas al día", Carme Chaparro

La realidad es que la presentadora de Informativos Telecinco trata de sobrellevar con paciencia y calma este difícil proceso y está siguiendo toda recomendación médica y el duro tratamiento que le han puesto. "Estoy muy medicada. Estoy tomando 10 pastillas al día. La medicación es muy fuerte y estoy cansada porque la enfermedad es muy jodida. Me atonta la medicación, me da mucho sueño, me reseca la piel", confesaba hace días en otra entrevista.

La periodista, que actualmente y por su estado de salud tiene paralizada la promoción de su última novela, 'Venganza', agradece todas las muestras de cariño y el interés por saber cómo se encuentra. En relación a su dolencia, la presentadora de Informativos Telecinco ha revelado que cuando esté preparada lo contará y que su testimonio sirva de ayuda para otros pacientes que estén en situación similar a la suya.

"Cuando los médicos encuentren el piso y sepan si pueden hacer algo o no, tengo muchas ganas de contarlo y ayudar a otras personas que están enfermas igual que yo", ha adelantado en esta intervención que ha concedido.