Jada Pinkett Smith, mujer de Will Smith, ha sido demandada por amenazar de muerte a un examigo del actor

Jada Pinkett advirtió a un amigo de Will Smith que "recibiría una bala" si continuaba contándole "asuntos personales"

Compartir







Una vez más, Will Smith y Jada Pinkett Smith están de plena actualidad. En los últimos días, la actriz y productora de televisión ha sido acusada de amenazar a Bilaal Salaam, uno de los que fuera mejor amigo de Will Smith. Al parecer, este hombre habría presentado una demanda valorada en tres millones de dólares contra Jada Pinkett Smith por amenazas.

PUEDE INTERESARTE Will Smith y Jada Pinkett se dejan ver en el cumpleaños del hijo mayor del actor

Salaam argumenta en su requerimiento que la actriz y productora le amenazó e intentó silenciarle, llegando a decirle que si continuaba aireando sus asuntos personales terminaría "desapareciendo o recibiendo una bala", en el vestíbulo del cine Regency Calabasas Commons en septiembre de 2021, mientras él estaba en la fiesta privada del cumpleaños de Will Smith.

Las supuestas amenazas de muerte

La demanda presentada recoge que Jada Pinkett Smith se acercó al demandante en el vestíbulo del cine mientras acompañada de aproximadamente siete miembros de su séquito. "Mostró una actitud verbalmente agresiva y lo amenazó, diciéndole que, si continuaba 'revelando sus asuntos personales', podría 'desaparecer o recibiendo una bala'", afirma el texto de la demanda presentada por 'Page Six' el pasado 7 de noviembre y a la que ha tenido acceso 'US Weekly'.

PUEDE INTERESARTE La ONG de Will Smith y Jada Pinkett, en la ruina

Según Salaam, quien se autodenomina en el requerimiento como "el mejor amigo de Will Smith en casi 40 años", se le exigió "firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA), 'o habría consecuencias'".

La batalla mediática entre Jada Pinkett Smith y Bilaal Salaam: acusaciones de infidelidades y amenazas de muerte

Asimismo, la demanda también alega que un asociado de Pinkett Smith le acompañó hasta su coche mientras continuaba amenazándolo. Seis meses después, el actor Duane Martin llamó presuntamente a Salaam para decirle que Pinkett Smith y su marido, Will Smith, "necesitaban urgentemente" su ayuda para gestionar las consecuencias con la imagen del actor tras el incidente en los Oscar de 2022 con Chris Rock.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Bilaal Salaam afirma que se le exigió realizar actividades que considera "ilegales, poco éticas o moralmente cuestionables", argumentando que "su conciencia no le permitiría involucrarse en ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosas". Al parecer, el actor estadounidense Duane Martin le habría asegurado presuntamente a Salaam que "tendría serios problemas con la demanda Jada Pinkett Smith por negarse a ayudar". Salaam argumenta que recibió amenazas por parte del círculo cercano del matrimonio Smith y que se orquestó una "campaña de represalia y difamación" contra él.

Sin embargo, recibió más amenazas cuando los Smith supieron que se encontraba escribiendo unas memorias acerca del tiempo que pasó con ellos. Pero, lejos de zanjar su disputa, Pinkett Smith y Salaam continuaron avivando el fuego con sus respectivas declaraciones en distintos podcasts. Salaam llegó a asegurar en su paso por 'Unwine With Tasha K' en noviembre de 2023 que había sorprendido a Will Smith en el pasado teniendo relaciones sexuales con Duane Martin.

Por su parte, Pinkett Smith se pronunció al respecto en 'The Breakfast Clu'b negando públicamente que su marido hubiese mantenido relaciones sexuales con Martin. "Déjame decir esto: es ridículo, ¿no? Y no tiene sentido", aseguró entonces la mujer de Will Smith.

Los 'escándalos' del matrimonio Smith

Estas no han sido las últimas polémicas protagonizadas por Jada Pinkett Smith desde que pegó el salto a la fama. A lo largo de más de tres décadas en Hollywood, Jada Pinkett Smith ha protagonizado multitud de titulares debido a sus polémicas declaraciones o sus escándalos personales.

En los primeros años de su carrera, Pinkett Smith mantuvo una imagen relativamente reservada. Desde su matrimonio con Will Smith en 1997, la pareja se convirtió en una de las más observadas de la industria. Desde entonces circularon rumores sobre la existencia de un acuerdo de relación abierta, una narrativa que acompañaría a la actriz durante décadas.

En 2020, Jada Pinkett Smith confesó durante un episodio del programa 'Red Table Talk' que había mantenido una relación sentimental con el cantante August Alsina durante su separación temporal de Will Smith.

El asunto dio la vuelta al mundo, generó miles de debates y provocó que se conociesen los baches del matrimonio entre Will Smith y Jada Pinkett Smith. La sinceridad del momento dividió a la audiencia: algunos valoraron la transparencia, mientras que otros lo vieron como una exposición innecesaria de su intimidad.

Los intentos del matrimonio Smith por lavar su imagen tras la agresión en los Premios Oscar

Fue en marzo de 2022, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar tras una broma dirigida a Jada. Aunque la actriz no participó en la agresión, muchas miradas se dirigieron hacia ella: su expresión, su reacción y su relación con Smith se convirtieron en objeto de análisis.

El episodio consolidó su presencia en los titulares internacionales durante meses y situó al matrimonio en el ojo público. Tres años después de esta agresión pública, Will Smith y Jada Pinkett Smith continúan trabajando en el lavado de su imagen.

Un lavado de imagen que les está costando debido a las polémicas declaraciones de la productora de televisión. Y es que en varias entrevistas y en su libro de memorias Jada Pinkett Smith sorprendió al público al revelar que ella y Will llevaban años viviendo separados, aunque legalmente seguían casados. Las declaraciones reabrieron debates sobre la dinámica de la relación, alimentaron nuevas especulaciones y añadieron otra capa de complejidad al relato mediático de la pareja.

En los últimos meses, Pinkett Smith ha enfrentado nuevas polémicas relacionadas con una denuncia presentada por el antiguo amigo de la familia. Este último episodio ha vuelto a situar a Jada Pinkett Smith en el centro de la atención mediática internacional.