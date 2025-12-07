Fiesta 07 DIC 2025 - 19:16h.

Raquel Bollo y Gloria Camila se han reencontrado en el plató de 'Fiesta' y han contestado a los rumores que hablan de ellas como "suegra y nuera"

Esta semana salía a la luz una información que tenía a Gloria Camila y a Manuel Cortés como protagonistas. Tras la reciente ruptura de la hija de Rocío Jurado y el cantante Álvaro García, no tardaban en comenzar a circular los rumores que relacionan a Gloria Camila con el hijo de Raquel Bollo.

Pese a que tanto Gloria Camila como Manuel han negado ante los reporteros que entre ellos exista algo más que una amistad, lo cierto es que las sonrisas veladas de la influencer y los testimonios de algunos testigos siguen haciendo creer que entre ellos existe algo.

Esta tarde, en el programa de Emma García, "suegra y nuera" han coincidido frente a frente y han protagonizado un momento cuanto menos llamativo. Raquel, que presume de mantener con su hijo una excelente relación, ha confesado que ha hablado con Manuel sobre el asunto:

"No es la primera vez que me lo preguntan, hasta donde yo sé ellos dos son amigos. Mi hijo y yo hemos hablado de esto con normalidad, Gloria y él se conocen desde que son pequeños, hay muy buen rollo. Yo lo que digo siempre que me preguntan sobre esto lo que digo es que a mí me da hasta apuro porque parezco como la suegra y se me hace raro".

Gloria Camila: "Me lo quieren meter con calzador"

Quien también ha reaccionado en directo en 'Fiesta' a los rumores del presunto affaire es Gloria Camila. La hija de la más grande ha repetido una vez más que no tiene nada con Manuel Cortés y que, pese a que el hijo de Raquel Bollo le parece un chico muy guapo, no es cierto que exista o haya existido feeling entre ellos:

"Manuel y yo somos amigos desde hace mil años, pero no tenemos nada, siempre que me quedo soltera me meten a Manuel con calzador. Nos llevamos muy bien y no hay nada más".