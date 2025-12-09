Lorena Romera 09 DIC 2025 - 17:14h.

El exparticipante de 'LIDLT', muy molesto, aclara lo que ha ocurrido con la influncer en un local nocturno

Lucía Sánchez aclara si ha mantenido relaciones con Manuel González tras su reconciliación

Manuel González y Lucía Sánchez han sido pillados en un bar de copas. La pareja de 'La isla de las tentaciones' sigue disfrutando de compartir tiempo juntos tras esta reconciliación que tantísimo está dando que hablar. Tras este encuentro, el exconcursante de 'Supervivientes' ha estallado y ha emitido un comunicado.

No muchos esperaban que tras tantos reproches y dimes y diretes la expareja fuese capaz de enterrar el hacha de guerra y darse una nueva oportunidad... Pero así ha sido. Los gaditanos han decidido dejar a un lado sus conflictos para empezar de cero y recordar lo que un día les unió. Y vaya si lo están haciendo.

Desde que les pillaran juntos por primera vez, viajando juntos a Madrid, la pareja de 'La isla de las tentaciones' parece no haberse separado ni un solo momento. A eso le siguieron infinitas publicaciones en redes donde se mostraban de lo más naturales con la idea de que se les viera juntos, dejando de esconderse y dando toda la normalidad del mundo al hecho de que ahora están así de unidos.

Pero esta nueva pillada en plena noche ha sido diferente. Los seguidores de los que fueran también concursantes de 'GH DÚO' están completamente revolucionados. Y es que, aunque ellos se han encargado de dejar claro que solo son amigos y que no han retomado ninguna relación sentimental, este encuentro en un bar de copas ha disparado nuevamente todos los rumores.

El enfado de Manuel tras su último encuentro con Lucía

Tanto, que el que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha visto obligado a pronunciarse y a aclarar qué ha ocurrido entre ellos en este garito. Lo ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha emitido un comunicado en el que se expresa en un tono en el que se aprecia que está molesto con la situación, habiendo llegado a su límite.

"Ya me estoy hasta mosqueando"

Una publicación en la que el colaborador de los debates de 'LIDLT' pide que den espacio a la ex de Isaac Torres, que se estaría ya saturando. "Mi gente, sí, he coincidido con Lucía en un local de copas... No pasó nada, tío. Hablamos y ya. Fin. Sacar los vídeos que queráis. Ya me estoy hasta mosqueando, pisha. Dejar a la chavala en paz. ¡Qué no tenemos nada!", ha exclamado Manuel González tras salir a la luz este encuentro con Lucía Sánchez, aclarando nuevamente en qué punto se encuentra su relación.