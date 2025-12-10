Natalia Sette 10 DIC 2025 - 13:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha sorprendido a todos con la drástica decisión que ha tomado después de que Rubén le comentara en un video

Adara Molinero acude al médico por la secuela que sufre tras 'Supervivientes All Stars'

Rubén Torres ha querido mostrar su apoyo a Adara Molinero tras anunciar su retirada de los realities y le ha mandado un bonito mensaje. Sin embargo, de forma bastante inesperada, la que fuera concursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha respondido de manera insólita, dejando a todos sus seguidores en shock. A pesar del gesto que ha tenido el bombero con ella, la influencer no ha reaccionado de la mejor manera.

Adara Molinero compartía entre lágrimas la noticia de su retirada de los realities hace unos días. Con más de cinco realities a su espalda y más de una victoria, muchos consideran que la madrileña es la 'reina de los realities' debido al gran éxito que ha tenido. Todos los compañeros que han compartido con ella espacio en televisión han ido corriendo a comentar palabras de ánimo a la expareja de Rodri Fuertes. Marieta, Bayan Al Masri o incluso Jonan Wiergo se han volcado de lleno con Adara y le han mandado bonitos mensajes.

Otro de los famosos que ha querido mostrar su apoyo ha sido Rubén Torres, con quién vivió una de las experiencias más fuertes de su vida, la última edición de ‘Supervivientes All Stars’. “Ha sido un placer coincidir contigo”, le escribía el bombero en su video de Instagram. El extentador de 'La isla de las tentaciones' recordaba en el mensaje cómo fue compartir con ella su tiempo en Honduras. Lejos de mostrarse agradecida, la influencer ha tenido una reacción que nadie se esperaba.

Adara Molinero reacciona de una manera muy sorprendente al mensaje de apoyo de Rubén Torres

La relación de Adara y Rubén durante su paso por ‘Supervivientes All Stars’ tuvo muchas idas y venidas. Al principio, los exconcursantes discutieron mucho debido al carácter fuerte de ambos. Sin embargo, con el paso de los días, ambos comenzaron a conocerse mejor y decidieron dejar sus diferencias de lado y apoyarse el uno al otro. Es por ello, que en el momento en el que Adara anuncia su retirada de los realities, el bombero no dudó en mostrarle su apoyo.

El problema viene cuando la exconcursante de ‘Gran Hermano’ reacciona de manera completamente inesperada y deja de seguir en Instagram a Torres. La influencer ha tomado la drástica decisión de cortar lazos con el que un día fue su compañero, y no solo con él. Manuel Cortés o Bosco han sido otros de los famosos que la madrileña ha optado por dejar de seguir ¿Qué está pasando?¿Dejará Adara Molinero de seguir a todos con los que ha compartido reality?